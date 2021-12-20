Дуда назвал проблему Путина из-за НАТО

Анджей Дуда / president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда оценил поведение президента России Владимира Путина в отношении НАТО.

По словам польского лидера, когда одно большое государство озвучивает ультиматум, и если на него соглашаются, то после этого идет серьезная военная агрессия и в результате начинается война.

Он отметил, что Путин или находится в такой ситуации, когда ему очень надо продемонстрировать имперскую силу России, или он пришел к выводу, что запад НАТО переживает момент слабости, во время которого они согласятся на такой ультиматум.

"Если посмотреть на историческую перспективу, то мы можем выучить важные уроки и если посмотреть, то в такой ситуации, когда одно большое государство озвучивает ультиматум, и если на него соглашаются, то после этого идет серьезная военная агрессия и в результате начинается война", - заявил он.

По его словам, нужно посмотреть на историю и не соглашаться на такие ультиматумы.

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"Может быть контрультиматум, который будет пытаться успокоить ту сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции", - заявил президент Польши.

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Российский проект договора с НАТО

Напомним, 17 декабря на сайте МИД России был опубликован российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Проект состоит из девяти статей, которые предусматривают отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

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