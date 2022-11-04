"Тысячу двести раз говорил, планов нет": Лукашенко в истерике отрицает сценарий атаки на Украину

Как бы не было войны в Беларуси - Лукашенко/ Reuters, Минобороны Беларуси

Глава правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко истерически заявил о том, что Минск якобы "не готовится" к отправке своих солдат на войну против Украины. Он, мол, "мечтает", чтобы не случилась война на территории его государства.

Как сообщает белорусское пропагандистское агентство Белта, Лукашенко сказал, что он, мол, неоднократно заявлял об "отсутствии планов" задействовать свои войска в войне России против Украины.

"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", - отметил Лукашенко.

По его словам, дескать, на самом деле это "беглецы и посылают насмерть белорусов".

"Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят", - сказал белорусский "глава государства".

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что, дескать, "мечтает", "как бы не было войны в Беларуси".

Угроза наступления войск России из Беларуси

В Министерстве внутренних дел Украины заявляли, что если войска России снова пойдут в атаку на Киев с территории республики Беларусь, ВСУ ударят по российским оккупантам прямо на границе.

При таком сценарии россияне понесут большие потери.

Советник Офиса президента Алексей Арестович не исключил, что Россия может бросить на Киев группировку оккупационных войск, которая создается в Беларуси.

По мнению Арестовича, наступление может случиться ближе к Новому году.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ прилагают максимум усилий, чтобы противостоять возможному наступлению оккупационных войск России на Киев.

Оборонительные сооружения строятся не только в пределах Киева, но и на всех направлениях, где могут атаковать захватчики.

Смотрите видео ТСН - будет ли Лукашенко воевать против Украины

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