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Оставила записку: в Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию

В последнее время спортсменка страдала затяжной депрессией.

18 июля 2020, 13:42
Александровская оставила предсмертную записку / instagram.com/alexandrovskaya.k/

Трагедия произошла в столице России. Погибла 20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская - она выпала из окна шестого этажа. Это случилось минувшей ночью на Улице 1905 года. Тело обнаружили под окнами.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели – суицид", — говорится в сообщении.

По информации, в последние годы Александровская выступала за Австралию, но много тренировалась в России. До конца 2011 года девушка выступала как одиночница, с 2012-го начала кататься в паре. Зимой 2017 года фигуристка стала чемпионкой мира среди юниоров.

В последнее время спортсменка страдала затяжной депрессией. Дело в том, что ее успех пришелся на 2017 год, когда она жила в Австралии и выступала в паре с Харли Уиндзором. Однако затем девушка переехала в Канаду, но там получила травму и вернулась в Россию, сообщает телеграм-канал "112".

В Москве Екатерина попробовала себя в телешоу, но карьера не складывалась. Спортсменка обращалась к психологам, но по всей видимости действенной помощи они ей не оказали.

На столе спортсменка оставила записку с одним словом: "Люблю".

Читайте такжеВ Японии при странных обстоятельствах исчез украинский спортсменНапомним, ранее в Одесской области умерла участница марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik Екатерина Катющева, которая внезапно пропала во время соревнований на территории Куяльницкого лимана и не выходила на связь.

"Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое восемь часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", — написал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Одесской областной государственной администрации Денис Соколов.

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