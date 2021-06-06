Экологическая катастрофа: опасная слизь покрыла Мраморное море и угрожает Черному

Мраморное море покрылось слизью / Reuters

В Турции Мраморное море покрылось толстым слоем слизи, и распространяется вдоль турецкого побережья недалеко от Стамбула.

Как сообщают СМИ, слизь наносит ущерб морским жителям и рыбакам. Экологи говорят, что причиной возникновения этой слизи являются загрязнение и изменения климата.

Слизь в Мраморном море - это природный зеленый ил, который возникает из-за того, что водоросли перегружены питательными веществами в результате жаркой погоды и загрязнения воды.

Впервые такую слизь обнаружили еще в 2007 году, но нынешняя вспышка стала самой большой в истории.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал сделать все возможное, чтобы решить проблему так называемых "морских соплей".

"Надеюсь, мы спасем наши моря от этой катастрофы, вызванной слизью", - сказал он.

В возникновении слизи Эрдоган винит неочищенные сточные воды, которые сбрасываются в море, и призвал чиновников провести соответствующее расследование. Турецкое правительство уже направило команду из 300 человек для проверки потенциальных источников загрязнения.

Читайте такжеУченый заявил о провале России по добыче воды для Крыма в Азовском море

"Я опасаюсь, что если это распространится на Черное море ... проблемы будут огромными. Мы должны сделать этот шаг без промедления", - сказал он.

Серая слизь, в частности, мешает работать турецким рыбакам, поскольку ил забивает моторы лодок и сети. Также слизь перекрывает доступ кислорода, что влечет гибель рыб и других морских обитателей.

Морская слизь - природное явление, которое происходит, когда фитопланктон чрезмерно разрастается из-за высокой температуры и загрязнения воды. По словам экспертов, в последние 40 лет эта проблема становилась все острее.

Как ранее сообщал Главред, на побережье Черного моря появились тигровые комары, которые переносят опасные заболевания. Их легко отличить от обычных по черно-белым полоскам на конечностях и на теле. Отметим, информация о тигровых комарах поступает из российской части побережья – Кубани, и с оккупированного Россией Крыма.