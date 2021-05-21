Оккупанты начали дырявить дно Азовского моря ради нужд Крыма

Ради водоснабжения Крыма псевдовласти разрешили бурить скважины в море.
Так называемый "вице-премьер" захваченного Российской Федерацией Крыма Евгений Кабанов в пятницу, 21 мая, заявил, что научно-исследовательское судно начало проводить разведывательные работы в Азовском море – там ищут запасы пресной воды.
В море начали бурить скважины, рассказал псевдочиновник журналистам, пишет ТАСС.
По словам Кабанова, предварительные сведения о качестве воды в Азовском море могут стать известны уже к 1 июля.
"На сегодняшний день научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам, бурятся скважины", – заявил "чиновник".
В начале декабря прошлого года стало известно, что в Крыму оккупанты хотят решить проблему с водой благодаря бурению скважин на полуострове. СМИ узнали, что из-за бурения скважин в Крыму может усугубиться проблема, которая возникла из-за дефицита воды, – засоление почв.
В конце февраля текущего года российское правительство решило выделить миллиарды рублей на решение проблемы с водой на полуострове.
Прекращение водоснабжения Крыма
- Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
- В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.