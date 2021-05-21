Оккупанты начали дырявить дно Азовского моря ради нужд Крыма

Оккупанты решили искать пресную воду на дне Азовского моря / УНИАН

Так называемый "вице-премьер" захваченного Российской Федерацией Крыма Евгений Кабанов в пятницу, 21 мая, заявил, что научно-исследовательское судно начало проводить разведывательные работы в Азовском море – там ищут запасы пресной воды.

В море начали бурить скважины, рассказал псевдочиновник журналистам, пишет ТАСС.

По словам Кабанова, предварительные сведения о качестве воды в Азовском море могут стать известны уже к 1 июля.

"На сегодняшний день научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам, бурятся скважины", – заявил "чиновник".

В начале декабря прошлого года стало известно, что в Крыму оккупанты хотят решить проблему с водой благодаря бурению скважин на полуострове. СМИ узнали, что из-за бурения скважин в Крыму может усугубиться проблема, которая возникла из-за дефицита воды, – засоление почв.

В конце февраля текущего года российское правительство решило выделить миллиарды рублей на решение проблемы с водой на полуострове.