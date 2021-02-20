Россия потратит миллиарды на решение проблемы с водой в Крыму

Россия планирует построить в Крыму опреснители морской воды / УНИАН

Правительство РФ приняло решение продлить федеральную программу финансирования аннексированного Крыма и добавит из российского бюджета еще 112,5 миллиардов рублей. Часть денежных средств будут направлены на решение проблемы с водой на оккупированном полуострове, сообщает РБК.

Отмечается, что программу финансирования оккупированных украинских территорий продлили до 2025 года. Объем денежного обеспечения из всех источников увеличен на 116 млрд рублей. Из федерального бюджета также выделят еще 112,5 млрд рублей.

На захваченном полуострове планируют наладить водную инфраструктуру и построить дополнительные системы водоснабжения. Планируется соорудить опреснители морской воды, мощность которых должна составить 40 тысяч кубических метров в сутки – около 15 миллионов кубов в год.Читайте такжеУкраина придумала, как оставить РФ без воды в Крыму: эксперт объяснил, чем опасен план Киева

Проблемы с водой в Крыму