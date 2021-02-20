Россия потратит миллиарды на решение проблемы с водой в Крыму

Россия в оккупированном Крыму намерена попытаться решить проблемы с опреснением воды.
Правительство РФ приняло решение продлить федеральную программу финансирования аннексированного Крыма и добавит из российского бюджета еще 112,5 миллиардов рублей. Часть денежных средств будут направлены на решение проблемы с водой на оккупированном полуострове, сообщает РБК.
Отмечается, что программу финансирования оккупированных украинских территорий продлили до 2025 года. Объем денежного обеспечения из всех источников увеличен на 116 млрд рублей. Из федерального бюджета также выделят еще 112,5 млрд рублей.
На захваченном полуострове планируют наладить водную инфраструктуру и построить дополнительные системы водоснабжения. Планируется соорудить опреснители морской воды, мощность которых должна составить 40 тысяч кубических метров в сутки – около 15 миллионов кубов в год.Читайте такжеУкраина придумала, как оставить РФ без воды в Крыму: эксперт объяснил, чем опасен план Киева
Проблемы с водой в Крыму
- В последние годы в аннексированном Россией Крыму проявилась проблема маловодья. На полуострове значительно сократились запасы водного ресурса. Местное население вынуждено получать воду по специальному графику.
- В украинском правительстве утверждают, что Киев будет готов подавать воду на полуостров только в том случае, если в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа. Власти неоднократно подчеркивали, что воды в Крыму достаточно для местного населения, тогда как ее не хватает для потребностей России на полуострове.
- "Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов утверждал, что даже если Киев выразит готовность подавать воду на полуостров, инфраструктура автономной республики Крым технически не готова к реализации таких мероприятий.
- Представитель президента в АР Крым Антон Кориневич 17 февраля заявил, что Украина по-прежнему не планирует подавать воду в Крым. На Северо-Крымском канале будет построена дамба, которая не позволит даже теоретически это осуществить.