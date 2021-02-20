УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия потратит миллиарды на решение проблемы с водой в Крыму

20 февраля 2021, 22:03
Прослушать новость
Остановить

Россия в оккупированном Крыму намерена попытаться решить проблемы с опреснением воды.

Северо-Крымский канал
Россия планирует построить в Крыму опреснители морской воды / УНИАН

Правительство РФ приняло решение продлить федеральную программу финансирования аннексированного Крыма и добавит из российского бюджета еще 112,5 миллиардов рублей. Часть денежных средств будут направлены на решение проблемы с водой на оккупированном полуострове, сообщает РБК.

Отмечается, что программу финансирования оккупированных украинских территорий продлили до 2025 года. Объем денежного обеспечения из всех источников увеличен на 116 млрд рублей. Из федерального бюджета также выделят еще 112,5 млрд рублей.

На захваченном полуострове планируют наладить водную инфраструктуру и построить дополнительные системы водоснабжения. Планируется соорудить опреснители морской воды, мощность которых должна составить 40 тысяч кубических метров в сутки – около 15 миллионов кубов в год.Читайте такжеУкраина придумала, как оставить РФ без воды в Крыму: эксперт объяснил, чем опасен план Киева

Проблемы с водой в Крыму

новости России новости Украины новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Россия потратит миллиарды на решение проблемы с водой в Крыму». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Кравчук резко отреагировал на санкции СНБОКравчук резко отреагировал на санкции СНБО Посол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для УкраиныПосол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для Украины Кравчук раскрыл план "Б" по ДонбассуКравчук раскрыл план "Б" по Донбассу Матерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция НицойМатерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция Ницой
Следующий материал

Последние новости

23:07
В ВСУ связали санкции против кума Путина с обострением на Донбассе
22:57
В WhatsApp объяснили, что ждет тех, кто не согласен с новыми правилами мессенджера
22:16
В Дрогобыче разорвавшаяся в руках граната убила двоих, есть пострадавшая Видео
22:03
Россия потратит миллиарды на решение проблемы с водой в Крыму
21:57
В США вывели на орбиту украино-американскую ракету Antares с грузом для МКС Видео
Реклама
21:32
Глава миграционной службы взял в жены "девушку с собачкой из Уханя" Видео
21:30
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
21:04
Украина ударила санкциями по известной российской сети спорттоваров Видео
20:44
У Зеленского рассказали, что ждет Медведчука и фигурантов санкций Видео
20:41
Адвокат Навального рассказал, когда политика выпустят на свободу Видео
20:08
Изумительные сумки в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
19:57
Украина получит полмиллиона доз "индийской" вакцины от коронавируса Видео
19:40
Зеленский ввел в действие санкции против китайского инвестора Мотор Сичи Видео
18:38
Новый суд над Навальным: стало известно решение по делу о "клевете"
18:36
Зеленский подписал санкционный указ против Медведчука и его окружения Видео
18:30
Эксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБО Видео
18:20
СМИ узнали об обращении России в ЕСПЧ по делу Навального Видео
18:07
Смертельный удар по пешеходу: в Киеве суд отправил под стражу водителя-иностранца Видео
17:57
Во Львове рухнувшие с крыш глыбы льда и снега разбили несколько авто Видео
17:22
В США оценили санкционный удар Киева по Медведчуку Видео
Реклама
17:21
В Иране заявили о завершении расследования катастрофы МАУ Видео
16:59
В Украине участники тарифных бунтов устроили протесты с перекрыванием автотрасс Видео
16:34
Марченко отреагировала на санкции в Украине неожиданным шагом Видео
16:25
"Мы не папуасы": Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины Видео
16:25
В Кабмине сделали жесткое заявление о действиях России в Крыму и на Донбассе Видео
16:04
Стало известно, сколько украинцев заставили взять российский паспорт Видео
15:58
Газпром резко сократил объем транзита газа через Украину Видео
15:54
Блокпосты, особый режим въезда и мобильный госпиталь: карантин на Прикарпатье серьезно усилили Видео
15:51
В Украине подскочит цена на куриное филе и свинину – эксперт Видео
15:23
В США назвали сценарий перезагрузки сотрудничества с Украиной
15:22
Украинцев предупредили о возвращении морозов и назвали даты Видео
15:09
Украина призвала мир ударить по России более жесткими санкциями Видео
15:03
Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине Видео
14:54
Инфекционист объяснил, почему коронавирус "кошмарит" запад Украины Видео
14:35
У Путина допустили усиление боевых действий России и Украины на Донбассе
14:20
В моде лиловые ногти и феерический маникюр розовый градиент Фото Видео
13:48
Спикер Путина отреагировал на санкции против Медведчука Видео
13:47
В Минздраве уточнили, где в Украине усилили карантин Видео
13:35
Почти половина украинцев поддержали блокировку каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK - опрос Видео
12:54
Медведчук гневно ответил на санкции СНБО Видео
Реклама
12:54
Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы Видео
12:50
Названа цель "художественной самодеятельности" Порошенко относительно Прямого Видео
12:43
В России зарегистрировали новую вакцину от COVID-19, данные о ее эффективности скрывают Видео
12:04
В Кремле отреагировали на санкции против кума Путина и вспомнили об НКВД Видео
12:01
Блогерша, обматерившая украинский язык, оправдалась и извинилась Видео
11:32
В метро Киева спортсмены жестоко избили двух ветеранов войны на Донбассе Видео
11:06
Навальный на пороге колонии: суд в Москве принял резонансное решение Видео
11:05
Порошенко с женой улетел из Украины – Лещенко Видео
10:58
Зеленский провел совещание по возвращению Донбасса и Крыма, и дал поручение Тарану Видео
10:47
В Минздраве отказались назвать точную дату поставки вакцины от COVID-19 в Украину Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять