Эксперт объяснил, почему переговоры в США по Карабаху обречены на провал

По Нагорному Карабаху решение будут принимать не США, а Турция и Россия - политолог/ Reuters

Переговоры в Вашингтоне между США, Арменией и Азербайджаном по установлению перемирия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе не увенчаются успехом. Американцы не способны повлиять на ситуацию, так как главными геополитическими игроками в армяно-азербайджанской вооруженной конфронтации являются Турция и Россия.

Таким мнением поделился политолог Андрей Бузаров в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, к решению конфликта в Нагорном Карабахе в ближайшем будущем могут подключиться и другие политические игроки, а также Организация объединенных наций. Однако изменений не будет – в этом конфликте решающее слово за Турцией и Россией, но не за США.

"Результат вряд ли будет. США здесь не главный игрок, главные Азербайджан и Армения, а на геополитическом уровне – Турция и Россия", - уверяет политолог, отметив, что, несмотря на союз Вашингтона и Анкары в рамках Североатлантического альянса, Турция всегда показывала самостоятельный подход в реализации своей внешней политики.

Напоследок он добавил, что Вашингтону пока удается балансировать между Арменией и Азербайджаном и не заявлять о поддержке одной из сторон. В то время как Турция, Россия и Украина уже определились со своей политической позицией.Читайте такжеСША сделали громкое заявление о перемирии в Нагорном Карабахе

"Интересна позиция США по этому вопросу – смогут ли они сохранять сбалансированную позицию, поскольку и армянское лобби влиятельно в США, и азербайджанские связи очень активны. Американцам пока удается балансировать, чего не скажешь о Турции, России, Украине", - подчеркнул Бузаров.

Конфликт в Нагорном Карабахе