Эксперт объяснил, почему переговоры в США по Карабаху обречены на провал

США пока удается балансировать между Арменией и Азербайджаном по конфликту в Нагорном Карабахе, считает Андрей Бузаров.
Переговоры в Вашингтоне между США, Арменией и Азербайджаном по установлению перемирия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе не увенчаются успехом. Американцы не способны повлиять на ситуацию, так как главными геополитическими игроками в армяно-азербайджанской вооруженной конфронтации являются Турция и Россия.
Таким мнением поделился политолог Андрей Бузаров в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, к решению конфликта в Нагорном Карабахе в ближайшем будущем могут подключиться и другие политические игроки, а также Организация объединенных наций. Однако изменений не будет – в этом конфликте решающее слово за Турцией и Россией, но не за США.
"Результат вряд ли будет. США здесь не главный игрок, главные Азербайджан и Армения, а на геополитическом уровне – Турция и Россия", - уверяет политолог, отметив, что, несмотря на союз Вашингтона и Анкары в рамках Североатлантического альянса, Турция всегда показывала самостоятельный подход в реализации своей внешней политики.
Напоследок он добавил, что Вашингтону пока удается балансировать между Арменией и Азербайджаном и не заявлять о поддержке одной из сторон. В то время как Турция, Россия и Украина уже определились со своей политической позицией.Читайте такжеСША сделали громкое заявление о перемирии в Нагорном Карабахе
"Интересна позиция США по этому вопросу – смогут ли они сохранять сбалансированную позицию, поскольку и армянское лобби влиятельно в США, и азербайджанские связи очень активны. Американцам пока удается балансировать, чего не скажешь о Турции, России, Украине", - подчеркнул Бузаров.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженная конфронтация между Азербайджаном и Арменией достигла острой фазы 27 сентября. По словам азербайджанского президента Ильхама Алиева, Баку контролирует уже более 100 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
- 25 октября стало известно, что по результатам поездки глав МИД Баку и Еревана в Вашингтон были достигнуты договоренности о новом перемирии, которое должно стартовать 26 октября в 8 утра по местному времени.
- США призывают стороны к миру и подвергают критике Турцию, обвиняя Анкару во вмешательстве в азербайджано-армянский военный конфликт. Вашингтон считает, что Анкара оказывает Баку военную помощь.
- Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара готова к возможным санкциям Вашингтона против его государства за поддержку военной операции Азербайджана.
- Россия, выступающая вместе с США и Францией страной-гарантом урегулирования конфликта, призывает стороны к миру. Однако в Сети уже появились сообщения о возможном появлении российских войск в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.