Эксперт оценил политические последствия компромата на Байдена

Украинский кейс Байдена не интересует американцев / Reuters

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса высказал мнение, что очередная порция компромата на Джо Байдена не изменит политическую картину США, поскольку не проходит в американском информационном пространстве.

"Дело Burisma там вообще никого не интересует, потому что демократический электорат, в любом случае, останется привержен Байдену перед выборами, что бы ни случилось. Потому что они уже приняли решение и будут голосовать за него принципиально против Дональда Трампа", - сказал он в комментарии Главреду.

По словам эксперта, электорат Байдена останется при своем мнении. Аналогично поступят и избиратели Дональда Трампа. Он считает, что коррупционный скандал в Украине не интересует американцев. Граждане США сейчас обеспокоены пандемией коронавируса, предстоящими выборами, внутренними проблемами в государстве.

"Безусловно, все, что происходит в отношении Burisma, не в пользу Украины. Но и тут ждать каких-то глобальных последствий для нас не стоит. Потому что самые страшные сливы уже произошли в период скандала с импичментом. У Украины одинаково сложные отношения что с демократами, что с республиканцами, и сейчас мы занимаем выжидательную позицию, чтобы понимать, с кем нам надо будет выстраивать отношения – восстанавливать доверие Трампа, пытаясь найти к нему подходы или же возможно выстраивать отношения с совершенно новой администрацией Байдена, где для нас будут неизвестные вводные", - подчеркнул эксперт.

Читайте такжеВ США СМИ опубликовали переписку якобы сына Байдена с сотрудником BurismaКуса считает, что украинским дипломатам следует налаживать отношения с Камалой Харрис, которая представляет молодое крыло демократов.

"Это неизвестная фигура в плане политических контактов, так как с этим крылом демократов мы не выстраивали никакой коммуникации", - подытожила спикер.

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