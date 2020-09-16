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Эксперт пояснил, чему Зеленскому и Порошенко нужно поучиться у Путина

16 сентября 2020, 23:58

Аналитик полагает, что глава Кремля хорошо умеет слушать других людей.

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов считает, что с Путина можно брать пример / УНІАН

Старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов, который занимал должность советника президента РФ Владимира Путина, заявил, что работал с российским лидером дала ему уникальный опыт и знания, а также ценную информацию

"Путину нужно отдать должное: он – не рядовой руководитель. У него ложные идеологические и политические устремления, но как человек он обладает важными качествами, некоторые из которых заслуживают того, чтобы поучиться им", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Илларионова, Путин умеет слушать разных людей - от крайних левых до крайних правых. Он учитывает даже мнение тех собеседников, которые ему неприятны.

"Путин обладает очень серьезной выдержкой, помогающей ему воспринимать слова людей, которые лично ему могут быть неприятны. Неприятны – и потому что предлагают идеи и концепции, с которыми он не согласен, и потому, что вызывают личную антипатию. Выслушивая таких людей, Путин контролировал свои эмоции, делал для себя выводы. Это очень важное качество для любого общественного, а тем более государственного деятеля. Человек на посту руководителя обязан слушать и слышать других людей, в том числе и тех, с кем он принципиально не согласен", - подчеркнул он.

Читайте такжеПутин хочет заполучить не только левобережную Украину, но и Киев, и правобережье до Збруча – Андрей ИлларионовЭксперт добавил, что предыдущий и действующий президенты Украины могли бы у Путина поучиться навыку прислушиваться к мнению собеседников, даже своих оппонентов.

"Одна из слабостей Владимира Зеленского – это его неспособность слушать разных людей, в том числе тех, кто придерживается других взглядов. Он не готов воспринимать то, что говорят другие, их идеи. Он не умеет этого делать, ему это неинтересно. Кстати, эта черта присуща не только нынешнему президенту Украины, но и предыдущему тоже", - подытожил спикер.

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