Элина Свитолина выходит замуж за своего парня

Элина Свитолина / Reuters

Элина Свитолина выходит замуж за Гаеля Монфиса, с которым начала встречаться перед коронавирусным карантином.

Украинская теннисистка сообщила в своем Instagram о радостном известии и показала яркие фото предложения.

"ДА!!! началу нашей вечности", - написала Элина в Instagram, намекнув, что свадьба будет в июле 2021 года.

Гаель в своем Instagram показал другие фото Свитолиной, и отметил, что она может взять его фамилию: "Мадам Монфис".

Гаель подарил Свитолиной кольцо от ювелирного дома Graff с бриллиантом изумрудной огранки на 5,5 карат.

Элина Свитолина в отношениях с Гаелем Монфисом с 2019 года. Они на время прекращали общение, но потом снова сошлись, и парень сделал предложение.

Элина Свитолина родом из Одессы, ее день рождения 12 сентября, ей 26 лет. Она бывшая первая ракетка в группе юниоров, бывшая третья ракетка мира с тенниса.

До Монфиса Свитолина встречалась с британским игроком в крикет Рисом Топли.