Эрдоган назвал сценарий завершения войны и заявил о поддержке целостности Украины

Реджеп Эрдоган / Reuters

Турция прилагает усилия для прекращения войны, и другие страны должны этому способствовать, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Как подчеркнул он в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, "у войны никогда не будет триумфа, а в справедливом мирном процессе не будет проигравших".

"Нам нужен достойный выход из этого кризиса. И это возможно только через дипломатическое решение, которое является рациональным, справедливым, и пригодным для применения", – сказал президент Турции.

В то же время турецкий лидер сделал важное заявление о необходимости защиты территориальной целостности Украины.

"Мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы война была завершена путем защиты территориальной целостности и суверенитета Украины раз и навсегда. Мы хотели бы обратиться ко всем международным организациям и странам мира – поддержите мирные инициативы Турции по урегулированию этого спора", – добавил Эрдоган.

Как сообщал Главред, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести совместную встречу лидера Украины Владимира Зеленским и хозяина Кремля Владимира Путина. По его словам, это необходимо для разрешения кризиса, так как война России против Украины имеет последствия, которые касаются и самой Турции.

По данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.

Другие новости: