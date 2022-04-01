Эрдоган заявил Путину, что переговоры "вселили надежду на мир"

Эрдоган пообщался с Путиным / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле были конструктивными и вселили надежду на мир, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По информации СМИ, Эрдоган заявил, что "позитивные и конструктивные" переговоры между Россией и Украиной на этой неделе в Стамбуле вселили надежду на мир.

Эрдоган также повторил предложение провести встречу между лидерами Украины и России.

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Как утверждают в Кремле, Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в эвакуации турецких граждан и судов из зоны "операции" в Украине.

В свою очередь, Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в проведении российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Президенты России и Турции "дали принципиальные оценки" продолжающегося переговорного процесса РФ и Украины.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

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