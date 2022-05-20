Если Путин применит ядерное оружие, Запад может ударить по ЧФ или войскам РФ в Украине – Ходжес

В окружении Путина могут заблокировать применение ядерного оружия - Ходжес / Коллаж Getty Images, Reuters

Российский президент Владимир Путин вряд ли пойдет на реализацию сценария ядерного удара. Пока он может угрожать таким вариантом развития событий, у него остается единственное преимущество. Если ядерное оружие будет применено, рычагов для давления у РФ не будет. Запад в ответ может нанести разрушительный удар по Черноморскому флоту или войскам России в Украине. Победа над Москвой должна быть одержана на поле боя, поэтому нужно вовремя оказать военную помощь Киеву. Об этом заявил американский генерал-лейтенант, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

В интервью Голос Америки он предположил, что Путин, скорее всего, не применит ядерное оружие, так как не получит в таком случае каких-либо преимуществ.

Читайте такжеРФ рассматривает возможность капитуляции в войне – Ходжес"Я не верю, что он может действительно использовать ядерное оружие, потому что это не даст ему никаких преимуществ. Если бы это было настоящим преимуществом, он использовал бы это", - полагает Ходжес.

По его словам, тема ядерного оружия используется Россией тогда, когда она остается единственным преимуществом Москвы. Но если оно будет задействовано, тогда такой фактор давления уже нельзя будет использовать.

"Если это оказывает давление на сплоченность и готовность стран оказывать помощь Украине, то угроза использования ядерного оружия дает ему определенные рычаги влияния", - объяснил военный.

Как утверждает Ходжес, если Путин пойдет на ядерный удар, то Запад ответит, а никаких преимуществ или шансов у Путина и его правящего режима не останется.

Военный полагает, что ответ Запада, скорее всего, "будет неядерным, но разрушительным". Речь идет сокрушительном ударе по Черноморскому флоту РФ и войскам России в Украине. Следовательно, применение ядерного оружия обернется последствиями для российского государства.

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Россия должна быть побеждена на поле боя

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что решение о ядерном ударе принимается не лично Путиным. Наверняка есть люди, которые выступят против такого шага.

"Также, думаю, вокруг Путина есть люди, которые думают, что жизнь после Путина существует. Поэтому, я думаю, использование ядерного оружия маловероятно", - уточнил генерал.

При этом Бен Ходжес подчеркнул, что Путин так просто не сдастся и свое поражение не признает. Нужно одержать военную победу над войсками России. Поэтому нельзя медлить с поставками Украине нужных вооружений и ресурсов.

Угрозы России ядерным оружием

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что Путин может нанести ядерный удар или по Украине, или по одной из стран НАТО. По его словам, Путин может решиться на такой шаг и ударить по союзной Киеву Польше, по территории которой идет помощь украинскому государству.

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что Россия может аннексировать захваченные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы не допустить освобождения регионов в ходе контрнаступления армии Украины.

Посол в Германии Андрей Мельник считает, что если Украина вступит в НАТО, угроза атомной войны должна снизиться. По его мнению, в таком случае Путин поймет – ядерный удар по украинскому государству обернется таким же точно ответом.

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