"Это еще не пик": Беларусь привела войска в полную боевую готовность

Лукашенко ввел войска в боевую готовность / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обстановка на западной границе страны резко обострилась.

Об этом он сказал во вторник на совещании с членами Совета безопасности страны, передает информагентство БелТА.

По словам Лукашенко, появились заявления представителей западных государств, подтверждающие вероятность открытого военного вторжения в Беларусь.

"И слава Богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность", - сказал президент.

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Он выразил сожаление, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны.

"Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то, что не понимает, она делает это специально", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, внешняя компонента вынуждает учитывать обстановку и действовать соответствующим образом.

"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", - резюмировал президент.

Ситуация в Беларуси

Ранее Лукашенко обвинил оппозицию в "захвате власти" и назвал ее "нацистами", а также пригрозил "остудить некоторые горячие головы".

Напомним, Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета и призвала белорусские власти отдать рычаги управления государством мирным путем.

Ранее у оппозиционного кандидата не исключили, что Лукашенко могут привлечь к уголовной ответственности в случае прихода к власти.