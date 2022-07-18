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"Это как верить в Санта Клауса": в ФРГ "опустили" Путина из-за обещаний по Украине

18 июля 2022, 19:57

Джем Оздемир иронически оценил новые обещания президента РФ по поводу украинского зернового кризиса.

Путин Украина
В Германии уже не верят обещаниям Владимира Путина по Украине / Коллаж УНИАН

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил о том, что нельзя верить словам российского президента Владимира Путина по поводу так называемых зерновых коридоров из Украины.

По его словам, вера в обещания Путина – это сродни вере в Санта-Клауса. Как пишет Politico, об этом немецкий чиновник сказал, прибыв на встречу министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе.

"Я не думаю, что из этого (попыток договориться о зерновых коридорах. – Ред.) что-то получится, потому что это основывается на слове Путина, которое не стоит бумаги, на котором оно написано", – сказал немецкий политик.

Он также не без иронии оценил новые обещания президента РФ: "Если вы все еще верите Путину на слово, вы можете с тем же успехом верить в Санта-Клауса или в пасхального кролика. Это примерно так же серьезно и так же основано на фактах".

Немецкий министр также призвал Еврокомиссию играть более активную роль в расширении экспорта Украины автомобильным и железнодорожным транспортом через границы ЕС, несмотря на то, что есть мнение, будто наземные маршруты не могут перевозить такое же количество зерна, как суда.

"Соседние страны и отдельные государства не могут сделать это самостоятельно. Здесь необходимо лидерство Еврокомиссии", – сказал он, призвав Брюссель заняться созданием "постоянного альтернативного маршрута" для экспорта украинского зерна.

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Напомним, ранее российские официальные лица пригрозили подать в суд из-за публикации в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung мема с президентом РФ Владимиром Путиным.

В письме главному редактору NZZ Эрику Гуйеру (Eric Gujer), опубликованном на сайте посольства России в Швейцарии, было указано, что российская сторона "возмущена" публикацией "оскорбительной карикатуры на Президента Российской Федерации" и оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите чести.

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