Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России: список ограничений

Шестой пакет антироссийских санкций, как гласит его текст, предполагает отказ стран Евросоюза от импорта российской нефти в течение шести месяцев.
Представители Европейского союза выложили в Сеть текст нового, уже шестого по счету пакета санкций против страны-агрессора, Российской Федерации. Как говорится в тексте, санкции предполагают отказ стран ЕС от импорта российской нефти в ближайшие полгода, а также отказ от импорта нефтепродуктов в ближайшие восьми месяцев.
Кроме того, новые ограничения предполагают отключение от SWIFT:
- Сбербанка,
- Россельхозбанка,
- Московского кредитного банка,
- Банка развития (Беларусь).
Также приостанавливается вещание в ЕС еще трех российских госканалов:
- "РТР-Планета";
- "Россия-24";
- "ТВ Центр".
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Шестой пакет санкций ЕС против России
План Евросоюза по новым санкциям против РФ подразумевает перечень ограничений. Среди них запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.
Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.
Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.
Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.
8 мая послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.
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