Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России: список ограничений

Европейский союз выложил в Сеть текст шестого пакета антироссийский санкций/ коллаж ua.depositphotos.com

Представители Европейского союза выложили в Сеть текст нового, уже шестого по счету пакета санкций против страны-агрессора, Российской Федерации. Как говорится в тексте, санкции предполагают отказ стран ЕС от импорта российской нефти в ближайшие полгода, а также отказ от импорта нефтепродуктов в ближайшие восьми месяцев.

Кроме того, новые ограничения предполагают отключение от SWIFT:

Сбербанка,

Россельхозбанка,

Московского кредитного банка,

Банка развития (Беларусь).

Также приостанавливается вещание в ЕС еще трех российских госканалов:

"РТР-Планета";

"Россия-24";

"ТВ Центр".

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Шестой пакет санкций ЕС против России

План Евросоюза по новым санкциям против РФ подразумевает перечень ограничений. Среди них запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

8 мая послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

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