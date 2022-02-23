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Евросоюз готов сокрушить Россию еще одними санкциями

23 февраля 2022, 21:19

ЕС готов усилить санкции против РФ за вторжение в Украину.

Санкции
Санкции против России / Reuters

Европейский союз готов ввести второй пакет санкций против России. В частности, если российские войска продвинутся дальше украинских регионов, признанных "ЛДНР".

"Россия решила пойти на серьезную эскалацию этого конфликта, признав независимость Донецкой и Луганской "народных республик" и уточнив, что они имеют в виду это на территории не того, что фактически контролируется так называемыми республиками, а на всей территории Донбасса, поэтому мы сталкиваемся с серьезной эскалацией", - заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Reuters.

По словам вице-президента Еврокомиссии, ЕС готов усилить санкции против РФ.

"Если будет продолжаться российская агрессия и дальнейшее вторжение на территорию Украины, мы готовы усилить наши ответные меры, в том числе в плане санкций", - заявил он, добавив, что второй пакет касается экономических санкций в области торговли, например, экспортного контроля.

"ЕС уже несколько недель работает над пакетом санкций, поэтому есть способы, как мы можем действовать быстро и еще больше усилить санкции и сделать это в сотрудничестве с США, Великобританией и другими странами", - заявил Домбровскис.

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Он добавил, что конфликт, санкции и возможные российские контрсанкции будут иметь экономические последствия для ЕС, но серьезность того, что поставлено на карту, означает, что блоку из 27 стран придется их принять.

"Введение сильных санкций против России окажет определенное влияние на экономику ЕС, и мы должны быть готовы к этому. Но здесь на кону безопасность и территориальная целостность Украины, а также более широкая архитектура безопасности, поэтому мы должны быть в состоянии реагировать и также принять некоторые экономические издержки, если это необходимо", - сказал Домбровскис.

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Санкции против России за признание "ЛДНР"

Санкций против Москвы ввела Великобритания. Так, введенные британцами ограничения коснулись 5 российских банков и предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.

Ранее указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР" подписал президент США Джо Байден.

Глава Белого дома направил письма спикеру Палаты представителей и главе Сената США о подписанном им указе о санкциях против "ЛДНР".

Введенные Байденом санкции против "ДНР" и "ЛНР" запрещают:

  • инвестиции в "ЛДНР";
  • въезд в США связанным с "ЛДНР" лицам;
  • импорт любых товаров, услуг, технологий из "ЛНДР" в США;
  • экспорт, реэкспорт, продажа или поставка любых товаров, услуг или технологий в "ЛДНР";

любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия со стороны граждан США по финансированию террористов "ЛДНР", а также предусматривают то, что на территории США будут "заморожены" счета, имущество лиц, связанных с "ЛДНР" (список определит Министерство финансов США).

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