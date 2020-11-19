Евросоюз выдвинул очередное громкое обвинение Путину

В ЕС призвали Россию беспрекословно выполнять обязательства Минских договоренностей.
В Евросоюзе сделали громкое заявление по поводу решения президента России Владимира Путина об упрощении признания "документов", выданных в так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Как говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел, ЕС считает это еще одной попыткой Кремля подорвать суверенитет и независимость Украины.
В Евросоюзе призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках Минска.
"Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции неподконтрольных украинскому правительству территорий, а вместо этого полностью выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений", - заявили в ЕС.
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Кроме того, в ЕС напомнили, что в 2019 году была выпущена инструкция по обработке заявлений на получение визы от жителей ОРДЛО, которая призвана обеспечить уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
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