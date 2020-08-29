"Эйфория идет на спад": создатель Nexta объяснил, почему протесты в Беларуси не дают результата

Степан Путило / Радио Свобода

Среди участников масштабных акций оппозиции в Беларуси существует "некоторое упадническое настроение", заявил создатель ведущего белорусского Telegram-канала Nexta Live Степан Путило.

Как подчеркнул он в интервью РБК, это связано с тем, что масштабные протестные акции к желаемому эффекту пока не привели.

"Эйфория, протестное настроение, бодрость духа не могут продолжаться вечно. И это, конечно же, идет на спад, как и по любым графикам, законам психологии, это довольно предсказуемо. [Тем не менее] люди готовы к переменам, люди хотят перемен. И люди должны понимать, что в тех условиях, в которых сейчас Беларусь, при этом режиме, который 26 лет все-таки был на одном месте, это не дело одного дня. Польская Солидарность десять лет сражалась, хоть и другие условия были, но тоже немного благодаря этим забастовкам можем сравнить. Нужно просто продолжать сражаться, и победа в любом случае будет — когда, пока сказать сложно", — сказал Путило.

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Напомним, ранее сообщалось о том. что в РФ объявлен в розыск создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило.