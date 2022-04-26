Газпром подтвердил полное прекращение поставок газа в Польшу

Газпром прекращает поставки газа в Польшу / УНИАН

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила письмо от российского Газпрома о полном прекращении поставки газа по Ямальскому контракту, пишет PGNiG.

"26 апреля Газпром сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. Gaz-System и PGNiG остаются в постоянном контакте и на постоянной основе отслеживают ситуацию, связанную с прекращением поставок Газпромом", – сказано в сообщении.

PGNiG и оператор польской газотранспортной системы компания Gaz-System сообщают, что сейчас все поставки клиентам осуществляются в соответствии с их потребностями.

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"Сейчас транспортная инфраструктура, которой управляет Gaz-System, функционирует бесперебойно. Национальная газотранспортная система поставляется на постоянной основе с помощью других входов в газовую систему, закачиваются подземные хранилища газа, а топливо передается потребителям в соответствии с текущим спросом", - отмечается в сообщении.

PGNiG отмечает, что Польша имеет возможность получать газ с разных направлений, в т. ч. через газовые соединения на Западной и южной границах и LNG-терминал в Свиноуйсьце, а также собственной добычи и запасов газа в хранилищах, которые сейчас заполнены примерно на 80%, что значительно выше, чем в соответствующий период прошлых лет.

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Польша намерена предложить пакет мер в рамках ЕС, по аналогии с системой торговли выбросами ЕС, который бы стимулировал страны союза отказываться от российских энергоресурсов. ETS - европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов в рамках реализации планов по климатическим целям.

"Готовим проект такого российского ETS, который мог бы быть пакетом, поддерживающим государства на пути обретения независимости от российских энергоресурсов", - сказала Москва.

По ее словам, "российский ETS" может стать частью плана отказа от российских энергоресурсов.

Министр добавила, что пока прорабатываются детали предложения, проект может также включать меры поддержки инвестиций, направленных на отказ от российского газа.

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