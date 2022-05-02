Гигантский столб дыма: на Урале взорвался завод с зарядами к РСЗО, есть жертвы

Взрыв на Пермском пороховом заводе / Скриншот

В России на территории Пермского порохового завода 1 мая примерно в 20:00 прогремел сильный взрыв, при этом местные власти пытались утаить информацию.

По словам очевидцев события, они услышали резкий шум, от которого затряслись окна. Высунувшись из окон, жители города обнаружили столб густого дыма, исходивший с территории Пермского порохового завода, сообщает Эхо Москвы Пермь/Эхо Перми.

Источники в руководстве предприятия изначально заявили, что проходили плановые испытания и поводов для паники нет. Однако редакция "Эха" разыскала свидетельницу, которая сообщила, что в результате инцидента погибла ее родственница.

"Вчера на пороховом заводе был взрыв. Там погибла моя крестная мама, причем одна из первых. Вторая пострадавшая умерла прямо в больнице, третья — находится в реанимации, сейчас за ее жизнь борются врачи", — рассказала свидетельница.

Издание отдельно отмечает, что комментарии и фотографии с последствиями взрыва стали появляться в российских соцсетях еще вечером, 1 мая, однако администраторы групп удалили их.

Позже краевая Инспекция по труду подтвердила гибель двух человек и определила суть инцидента как "возгорание продукции".

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Пермский пороховой завод

ППЗ — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Финансовые показатели не раскрываются.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

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