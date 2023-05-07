Гиркин набросился на Пригожина и почуял, что оккупантов "скоро будут бить"

В Бахмуте наемники Евгения Пригожина смогли продвинуться всего на пару десятков километров за полгода, напомнил Игорь Гиркин.

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Игорь Гиркин набросился с обвинениями на Евгения Пригожина / Коллаж скриншот YouTube

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) вдрызг разнес главаря бандформирований ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, назвав его мастером "мясных штурмов".

Он напомнил о том, что в Бахмуте наемники Пригожина смогли продвинуться всего на пару десятков километров за полгода.

"Сам Пригожин - недобахмутский - признанный мастер "мясных штурмов", сумевший продвинуться ценой огромных неоправданных потерь примерно на 15-20 километров за полгода. То есть - воевать продолжат так же бездарно и кроваво, как раньше. Разве что - у кого-то заберут даже те крохи боеприпасов, что давали раньше, чтобы передать их бойцам Черного Клоуна (из которого рьяно "лепят и лепят Наполеона", да вот беда - не получается никак, поскольку материал - (нецензурно, - ред.) ...)", — подчеркнул "Стрелок".

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Он также уверен в том, что теперь уже нет принципиального значения, смогут оккупанты захватить Бахмут или нет.

"Скоро нас будут бить. Поскольку побить врага у нас за зимне-весеннюю кампанию "не получилось от слова совсем", — уверен Гиркин.

Он также оценил назначение Сергея Суровикина смотрящим за ЧВК Вагнера от минобороны РФ и напомнил, что этот генерал РФ "отметился гениальной деэскалацией из-под Киева, а затем "непростым решением" - сдал Херсон". Вместе с тем, ненавистные Пригожину Шойгу и Герасимов "никуда не делись".

Ранее Гиркин снова прошелся по министру обороны РФ Шойгу. Он назвал его "тупым, как пробка" и заявлял, что Шойгу "редкое сочетание дурака, вора и мерзавца".

Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

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