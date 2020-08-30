Глава разведки США считает Китай опаснее России

Джон Ратклифф оправдывает Россию и обвиняет Китай / Фото: CNN

Директор Национальной разведки США Джон Ратклифф заявил, что американские конгрессмены неоднократно озвучивали мнение об опасности России, которая многократно превосходит в коварности Китай.

В комментарии телеканалу Fox News он подчеркнул, что в Конгрессе такими утверждениями преследуют политические цели, а на самом деле все иначе.

По словам главы силовой структуры, Поднебесная имеет много больше влияния на глубинные мировые процессы.

"Китай - самая большая угроза для нас. Я не хочу принижать угрозу со стороны России, они представляют серьезную угрозу для нашей национальной безопасности… Но Китай сидит во главе стола и устанавливает правила игры на мировом рынке", - заявил он.

Ратклифф прокомментировал заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и председателя комитета по разведке Адама Шиффа о том, что только Россия активно предпринимает меры по подрыву президентских выборов и пытается получить выгоду для себя. Он считает это "сливом секретной информации в политических целях".