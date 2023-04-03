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Глобальная война Китая и США: эксперт спрогнозировал вероятный сценарий

3 апреля 2023, 09:53
Китай милитаризируется, ускоряет модернизацию собственных вооруженных сил, напомнил Виталий Кулик.
Кулик, Китай, США
Виталий Кулик не исключил столкновение Китая с США / Коллаж фото УНИАН и Скриншот из видео

В будущем не исключена возможность столкновения Запада, в частности США, с Китаем, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Китай милитаризируется, ускоряет модернизацию собственных вооруженных сил, выстраивает свою военную организацию с точки зрения возможного столкновения с США. Активно милитаризируются страны, которые находятся в конкурирующих позициях в отношении Китая (Япония и Южная Корея). Соединенные Штаты наращивают военное присутствие в регионе, создается и усиливается военное присутствие и милитаризация Австралии как союзника США в Тихом океане. Поэтому я не исключаю возможного военного столкновения", — заявил он в интервью Главреду.

Эксперт не исключил, что такой сценарий может привести к глобальной катастрофе, в то же время, вероятность этого невелика, потому что китайская экономика интегрирована в глобальную и она специализирована и зависима от западных технологий, а также рынков.

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"Идти на военный конфликт, который может одномоментно привести к коллапсу массы производственных цепей, прервать торговлю, закрыть не только региональные рынки, но и мировые и привести к мегаобвалу, в Пекине вряд ли станут добровольно", — говорит он.

В то же время собеседник пояснил, что китайская армия нуждаются в опробовании ее боеготовности в одной из локальных войн, однако вряд ли стоит ждать войны с США.

"Столкновению за Тайвань я бы отдал менее одного процента из ста возможных. Но это не значит, что там не будет большой торговой войны, отдельных торговых войн, политического обострения, локальной войны с участием китайской армии и прокси, связанных, например, с США или другими союзниками Запада. Все это - вполне вероятные сценарии, учитывая то, что страны начали гонку вооружений. Любые конфликты в Тихом океане и на Дальнем Востоке вполне вероятны, и там будет участвовать Китай. И это будет проецироваться на отношения с США. Но глобальная война Соединенных Штатов и Китая – менее вероятный сценарий, который сейчас можно просматривать", — добавил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик - директор Центра исследований проблем гражданского общества

Ранее журналист, социолог Игорь Яковенко рассказал, что решения, которые были приняты на ХХ съезде Коммунистической партии КНР, обернутся серьезными последствиями для мирового сообщества. Пекин теперь будет продвигать курс на развитие имперских настроений и более агрессивной внешней политики.

Политолог Тарас Загородний полагает, что политика КНР после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок значительно ужесточилась. Китай видит модель своего мировоззрения правильной, а концепцию Запада – несостоятельной. По логике Пекина, все должны подстраиваться под его видение мира.

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