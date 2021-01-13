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Хорватия существенно изменила правила въезда для украинцев

13 января 2021, 22:11

Хорватия ужесточила правила въезда в страну.

Хорватия из-за коронавируса ужесточила въезд / УНИАН

Власти Хорватии решили существенно ужесточить правила въезда иностранцев в страну с 14 до 31 января на фоне распространения новых штаммов коронавируса. Новые ограничения касаются и граждан Украины.

Как сообщает посольство Украины в Хорватии, согласно новым ограничениям, украинцы при въезде в Хорватию из стран, где обнаружили новый штамм коронавируса, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который действителен только 48 часов, а также отбыть обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Срок самоизоляции можно сократить до 7 дней, если сдать дополнительный отрицательный ПЦР-тест на территории Хорватии после семи дней самоизоляции.

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Отрицательный ПЦР-тест и самоизоляция не нужна украинцам, если они направляются в Хорватию из неотложных личных причин - похороны или лечение. Однако этим гражданам нужно выехать из страны в течение 12 часов.

Украинцы, которые едут в Хорватию с целью осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения, имеют право въехать без отрицательного результата ПЦР-теста при условии наличия предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Другие ограничения на въезд, которые действовали в Хорватии сегодня, остаются без изменений.

Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:

  • Япония ввела запрет на въезд в страну всех граждан со всех государств мира из-за распространения нового штамма коронавируса.
  • С понедельника, 28 декабря, Польша изменила правила въезда граждан Украины на свою территорию.
  • Египет решил существенно ужесточить контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь все украинские туристы в возрасте от 6 лет.

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