В Индии развалился самолет: СМИ узнали новое число жертв

Число жертв крушения самолета в Индии возросло до 20 человек, узнали журналисты / Reuters

В Индии количество жертв крушения пассажирского самолета Air India Express возросло до 20 человек.

В результате крушения борта пострадали более 140 человек, пишет Hindustan Times, ссылаясь на сведения чиновников.

По предварительным данным, на борту не было украинцев, сообщает УНИАН, ссылаясь на начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максима Коваленко.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури в своем аккаунте в Twitter написал, что на месте крушения самолета Air India Express завершена спасательная операция.

Ранее стало известно, что 7 августа в Индии при посадке в аэропорту города Кожикоде потерпел крушение самолет Air India Express, который летел из Дубая. На борту самолета находились 190 человек.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей.

В полиции сообщали, что погибли 14 человек, а 15 – серьезно пострадали. По предварительным данным, борт мог потерпеть крушение из-за неблагоприятных погодных условий.