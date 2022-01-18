"Инфекция не исчезнет": в Pfizer рассказали, что и когда вернет мир к прежней жизни

Когда закончиться пандемия / УНИАН

Гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла дал прогноз о ситуации с COVID-19 в мире.

В интервью La Repubblica он заявил, что коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще в течение нескольких лет.

"Я не хочу показаться пессимистом, но я считаю, что нам придется в течение нескольких лет жить с вирусом, который очень трудно искоренить. Он распространился по всему миру, может заразить одного и того же человека несколько раз и имел столько мутаций, что мы заново открыли греческую азбуку", - отметил Бурла.

На вопрос журналиста, означает ли появление нового штамма коронавируса Омикрон конец пандемии, он ответил, что пока "сказать этого не может никто".

Читайте такжеВ Украине за сутки обнаружили более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом, много госпитализаций"Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной. Благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам и лекарствам", - резюмировал Бурла.

Ранее гендиректор Pfizer отметил, что со временем в странах будет меньше ограничений, а вакцинация станет регулярной.

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