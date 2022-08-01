Испугался удара по бункеру: Путин высказался против ядерной войны

Путин выступил против ядерной войны / Коллаж Getty Images, Reuters

На фоне полномасштабной кровавой войны в Украине российский диктатор решил оправдаться и заявил, что якобы считает, что "ядерная война не должна быть никогда развязана", сообщает пропагандисткое издание РИА Новости в понедельник, 1 августа.

По словам лидера РФ, его страна якобы "полностью выполняет обязательства согласно Договору о нераспространении ядерного оружия и двусторонних договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений".

"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", - добавил Путин.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Путин – это не безумец, а школьный хулиган. По его словам, Украина может поставить главу Кремля на место. Однако для этого Киеву понадобятся дальнобойные ракеты ATACMS.

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, поскольку глава РФ Владимир Путин не может добиться своих целей в Украине, он может прейти к плану D. Как полагает британский военачальник, это приведет к смене Москвой стратегии войны.

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