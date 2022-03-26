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Калининградская область является частью польской территории - польський генерал

26 марта 2022, 07:26

Экс-военный подчеркнул, что РФ оккупирует данные территории.

Калининградская область является частью польской территории - польський генерал / wikipedia.org

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией с 1945 года.

По его мнению, Польша имеет право претендовать на эту территорию, пишет газета Do Rzeczy.

"Теперь о ней стоило бы напомнить. Следовало бы напомнить о Калининградскую область, которая, на мой взгляд, является частью польской территории... Мы имеем право претендовать на эту территорию, которую Россия оккупирует", - заявил Скшипчак.

Генерал также выразил мнение, что Калининградская область "не имеет никакого военного значения".

Калининград до 1945 был Кенигсбергом

9 апреля 1945 над башней "Дер Дона", где ныне расположен музей янтаря, был поднят красный флаг, обозначив конец немецкой истории города.

По решению Потсдамской конференции северная часть германской провинции Восточная Пруссия вместе со своей столицей Кенигсбергом временно была передана Советскому Союзу. Позднее, при подписании договоров о границах Калининградской области было полностью признано владениями Советского Союза.

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