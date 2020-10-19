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"Картина апокалипсиса": эксперт предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата

19 октября 2020, 04:30

Наибольший экономический ущерб и потери наносят тропические циклоны.

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Ураганы наносят катастрофические разрушения

В течение последних десятилетий во всем мире увеличивается количество природных катаклизмов, заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Изменение климата обусловливает рост их количества и интенсивность, подчеркнула она в ходе чата в Главреде.

"Наибольший экономический ущерб и потери наносят тропические циклоны. Общая энергия тропического циклона за день в 70 раз больше энергии, которую потребляет за день все человечество, и в 200 раз больше мирового производства электроэнергии и соответствует энергии, которая освободилась бы от взрывов 10 ядерных бомб", - рассказала специалист.

Она напомнила, что только от тропических ураганов за последние 50 лет погибло почти 800 тысяч человек, а экономический ущерб достиг около 1 трлн 400 млрд долларов США. То есть в среднем это 43 смертельных случая и 78 млн долларов ежедневно.

"Количество и интенсивность этих ураганов, особенно 4-й и 5-й категорий, растет, что приводит к большим человеческим потерям, катастрофическим разрушениям и убыткам для многих стран, особенно островных", - утверждает климатолог.

По ее словам, нередко эти события напоминают "картину апокалипсиса".

Балабух уточнила, что лишь с 1975 по 2005 год энергия ураганов выросла на 70%, скорость ветра увеличилась в 1,5 раза, а, кроме того, увеличилась продолжительность циклонов.

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Она подчеркнула, что 2020 год стал беспрецедентным с этой точки зрения.

Впрочем, к счастью, Украина находится в умеренных широтах, и к нам такие циклоны не заходят, добавила Балабух.

Ранее Балабух рассказала: общие тенденции свидетельствуют о том, что температура воздуха и в дальнейшем будет расти.

погода климат прогноз погоды Погода в Украине Вера Балабух
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