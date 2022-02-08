Киев "стал" Москвой: немецкий телеканал оконфузился в прямом эфире

Немецкий телеканал Das Erste / скриншот

Немецкий телеканал Das Erste оконфузился прямо в прямом эфире.

Корреспондентка телеканала включалась с Майдана Незалежности, а внизу в титрах было подписано, что прямой эфир идет из Москвы.

Видео с ошибкой находится на сайте телеканала.

Данное видео вышло в эфир вчера, 7 февраля.

В нем говорится о визите главы немецкого МИД Анналены Бербок в Киев.

Реклама

Как стало известно, во время визита Бербок ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена.

Это объяснили тем, что в графиках обеих сторон произошли изменения.

Ранее Главред писал о том, что парламентский телеканал Рада во время эфира случайно "похоронил" спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Неприятный инцидент произошел 11 января.

Позднее спикер парламента Руслан Стефанчук отреагировал на казус, который произошел в прямом эфире парламентского телеканала Рада.

Читайте также: