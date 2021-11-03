Стефанчук назвал условие, при котором Зеленский не пойдет на второй президентский срок

Стефанчук сделал заявление о втором сроке Зеленского / Facebook/sluganarodu.official

Руслан Стефанчук заявил, что вопрос второй президентской каденции Владимира Зеленского является довольно сложным. По мнению спикера украинского парламента, баллотирование будет зависеть от выполнения предвыборной программы.

"Если все получится, но он захочет реализовать что-то еще, безусловно, он будет идти (на второй срок – ред). Но если что-то не получится, он будет видеть, что нет мандата доверия, мне кажется, он не уйдет", – сказал народный депутат в интервью Олесе Бацман.

Стефанчук подчеркнул, что для Владимира Зеленского, как и для любого другого политика, поддержка граждан в этом вопросе будет решающим фактором. Он заявил, что Зеленский – это человек, "который хочет осуществить свою мечту и очень много над ней работает".

Реализация предвыборной программы

Глава Верховной Рады подчеркнул, что и действующий президент, и вся его команда ведут активную работу над тем, чтобы реализовать программу, представленную перед выборами.

"Мне хочется, чтобы появился первый президент Украины, который откроет программу, а там у каждого обещания стоит галочка "выполнено". И я знаю, что он действительно этого хочет", – добавил нардеп.

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