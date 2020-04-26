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Ким Чен Ына не показывают людям: эксперт назвал причину

26 апреля 2020, 11:45

Лидер Северной Кореи заболел, так как не появляется на публике больше двух недель.

Ким Чен Ын, КНДР
Эксперт рассказал, куда пропал Кім Чен Ын / Reuters

Ким Чен Ын умер, громогласно заявили американские СМИ со ссылкой на источник в субботу, 25 апреля. Официально власти КНДР никак не отреагировали на сообщения о смерти их лидера. На фоне разговором о смерти и домыслов о том, что на самом деле произошло с Ким Чен Ыном, государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики. В частности, радиостанция КНДР сообщила, что Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, которые помогали в создании города Самчжиён.

Специалист по Корее Георгий Булычев убежден, что глава КНДР Ким Чен Ын вряд ли умер, но у него действительно могут быть проблемы со здоровьем.

Булычев пояснил, что точными сведениями о состоянии северокорейского лидера владеет очень ограниченное число людей, и вряд ли среди них есть журналисты, передает РИА "Новости".

"Вроде бы ясно, что Ким Чен Ын после 12 апреля перенес какую-то процедуру. Судя по ситуации в стране и по уровню информационного обеспечения, ничего особенного сложного, страшного не происходит", – пояснил эксперт.

По словам Булычева, то, что Ким Чен Ын заболел, подтверждает тот факт, что он не появляется на публике больше двух недель, и, возможно, находится не в Пхеньяне.

Более того, эксперт подчеркнул, что в пользу этой версии говорит и то, что власти Северной Кореи ничего не делают для опровержения слухов.

"Они не показывают его сидящим за письменным столом, например", – пояснил Булычев.

При этом эксперт особо отметил, что все может быть намного проще, чем пишут СМИ.

"Можно изобретать конспирологические теории, что это делается специально для того, чтобы проверить на вшивость элиту и зарубежных партнеров. Но я думаю, это слишком сложное объяснение. Не видно признаков того, что происходит что-то из ряда вон выходящее", – сказал эксперт.

Читайте такжеНа фоне слухов о смерти Ким Чен Ына в КНДР рассказали о его активностиНапомним, ранее сообщалось, врач, проводивший операцию на сердце Ким Чен Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки, пишет японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источник в медицинских кругах Китая.

Хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".

новости КНДР Ким Чен Ын
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