Ким Чен Ын практически наверняка умер - северокорейский перебежчик

Ким Чен Ын умер - практически со стопроцентной вероятностью / Reuters

Перебежчик из Северной Кореи Чи Сон Хо, который с 2010-го пребывает в Южной Корее, заявил о том, что диктатор КНДР Ким Чен ЫН скончался - с вероятностью в 99%.

Заявление было опубликовано журналистами агентства Yonhap. По данным Чи Сон Хо, лидер КНДР скончался после хирургической операции. И якобы объявить о его смерти верхушка КНДР должна в нынешние выходные.

"Мне было интересно, как долго он сможет продержаться после кардиоваскулярной операции. Мне сообщили, что Ким умер на прошлых выходных. Достоверность не 100 процентов, но я могу сказать, что вероятность - 99 процентов. В Северной Корее решают сложную проблему с выбором преемника", — заявил перебежчик.

Напомним, северокорейский диктатор не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он даже пропустил празднование Дня рождения своего деда, основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Из-за отсутствия Ким Чен Ыны начали появляться слухи о его тяжелой болезни или смерти. А некоторые журналисты и эксперты прочат в северокорейские диктаторы его младшую сестру - 31-летнюю Ким Ё Чжон. Позднее стало известно, что Ким Чен Ын любил устраивать оргии с девственницами во время поездок на своем специальном бронепоезде.