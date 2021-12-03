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Контрудар ВСУ из Bayraktar на Донбассе: Путин в диалоге с Эрдоганом разразился требованиями к Киеву

3 декабря 2021, 20:10
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Путин обвинил Украину в действиях, якобы направленных на срыв Минских соглашений.

Путин, Эрдоган
Путин заявил Эрдогану об использовании ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе / Reuters

Российский президент Владимир Путин обвинил Украину в, дескать, осуществлении действий, направленных на срыв Минских договоренностей по Донбассу. По его мнению, украинские войска демонстрируют "провокационную активность", о чем якобы свидетельствует применение беспилотников Bayraktar в зоне вооруженного конфликта. В Москве утверждают, что Киев должен отказаться от "любых попыток силового воздействия" на регион.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля, опубликованном в пятницу, 3 декабря, по итогам переговоров главы РФ Владимира Путина и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны среди других вопросов обсудили важность реализации Минских соглашений и договоренностей в рамках нормандского формата.

Читайте такжеАнкара вместо Минска: почему Украина рискует, соглашаясь на посредничество ЭрдоганаГлава Кремля обвинил Украину в провокациях на Донбассе и заявил, что действия Киева якобы направлены на срыв Минских соглашений. Также он напомнил о применении ВСУ беспилотника Bayraktar (беспилотники были куплены у Турции, - ред.). По его мнению, Киев должен отказаться от "любых попыток силового воздействия на Донбасс".

"Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Байрактар. Подчёркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс", - указано в сообщении.

Применение ВСУ беспилотника Bayraktar на Донбассе

Вооруженные силы Украины 26 октября в ответ на обстрелы своих позиций со стороны российско-террористических войск из гаубиц Д-30 в районе Гранитного, в результате которого были ранены двое военных, а один из них погиб, приняли решением применить в ответ беспилотник Bayraktar. В результате была уничтожена вражеская пушка.

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Президент Владимир Зеленский сказал, что действия ВСУ продиктованы защитой территориальной целостности и суверенитета Украины. Как подчеркнул глава государства, Киев не ведет наступление и отвечает противнику в рамках действующих договоренностей по прекращению огня.

Смотрите видео ТСН - Турция поддерживает Украину на пути в НАТО

Эрдоган готов стать посредником в конфликте России и Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган 29 ноября заявил, что Турция готова помочь в урегулировании конфликта России и Украины. По его словам, Анкара наладила контакты как с Банковой, так и с Кремлем. Глава турецкого государства Эрдоган лично готов выступить посредником в переговорах Зеленского и Путина.

Российские СМИ получили информацию, согласно которой Эрдоган предложил провести саммит по Донбассу при участии Турции, Украины и России. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков отверг такую инициативу, подчеркнув, что Москва, дескать, не является стороной конфликта на востоке Украины.

В Офисе президента поддержали инициативу Эрдогана о помощи в урегулировании российско-украинского конфликта. На Банковой призвали Россию не отказываться от предложения Анкары по разрешению военного конфликта Москвы и Киева.

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