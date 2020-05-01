Хорошо сдерживает вирус: найдена альтернатива медицинской маски

Американские ученые раскритиковали медицинские маски / УНИАН

Пандемия коронавируса - американские ученые выступили с резкой критикой уровня защиты медицинских масок.

По информации исследования группы ученых штата Айова, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), пластмассовые щитки для лица предпочтительней, чем обычные медицинские маски.

Ученые заявили, что распространение SARS-CoV-2 происходит типичными для респираторных вирусов путями. В том числе заразиться можно воздушно-капельным путем, то есть через инфекционные частицы, которые оказались достаточно близко от глаз, носа или рта.

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Исследования показали, что щитки достаточно эффективно сдерживают вирус. На рекомендованной дистанции в два метра щитки для лица задержали до 92% вирусных частиц. В отличие от масок, которые имеют короткий срок использования и не могут применяться повторно, пластмассовые средства защиты можно мыть водой с мылом или обычными бытовыми дезинфицирующими средствами и использовать многократно.

Специалисты, участвовавшие в исследованиях, также заявили, что такие щитки удобнее носить, через них проще общаться с окружающими, и они не позволяют случайно прикоснуться к своему лицу руками (что является одним из путей передачи вируса).

Ученые указали, что, вероятнее всего, использование этого средства также поможет сдержать распространение вируса, и оценили его эффективность в диапазоне от 68 до 96%.

При этом исследователи уточнили, что эффективность щитков, когда их носит уже заболевший человек, не изучалась.

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