Катастрофа Ту-154 в Смоленске: в Польше назвали причину взрыва самолета и обвинили Россию

В Польше считают, что тротил заложили россияне во время ремонта самолета в 2009 году / Илья Питалев/РИА Новости

Причиной катастрофы самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского стал взрыв тротила, который был заложен во время ремонта авиалайнера в России.

К такому выводу пришла польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы под Смоленском, сообщает РИА Новости.

Авиалайнер Ту-154 главы Польского государства Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Рейс направлялся на траурные мероприятия в Катыни. Все 96 человек, находившиеся на борту самолета, погибли. В 2011 году межгосударственный авиационный комитет обнародовал данные расследования, согласно которым причиной катастрофы стало решение экипажа не пользоваться запасным аэродромом при посадке. Среди системных причин были установлены недостатки в подготовке экипажа и обеспечении полета.Читайте такжеКатастрофа Ту-154 под Смоленском: В Польше назвали основную версию

Согласно выводам первой польской комиссии, председателем которой был бывший министр внутренних дел Ежи Миллер, причиной крушения самолета стало решение экипажа, снизившего разрешенный минимум президентского авиалайнера. Несмотря на густой туман, самолет пошел на посадку. Нынешние польские власти не согласились с данными выводами и создали вторую комиссию по расследованию катастрофы Ту-154.

Вторая комиссия, которой руководил экс-глава Минобороны Польши Антони Мачеревич, 31 июля показала данные своей работы за несколько лет. Из них следует, что причиной катастрофы самолета стал взрыв – об этом свидетельствуют масштабные повреждения лайнера, которые не могли произойти исключительно по причине столкновения с землей.

"Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов", - отмечается в отчете комиссии.Читайте такжеСмоленская катастрофа. В России объяснили, почему Польше не передают обломки Ту-154

Более того, в комиссии пришли к выводу, что наличие таких взрывчатых веществ на борту, как тротил, пентрит и гексоген, подтвердили лаборатории из Польши и Великобритании. Остатки взрывчатого вещества якобы нашли в пробах с частей самолета, которые меняли во время ремонта авиалайнера в России в 2009 году.

В Польше утверждают, что именно в той части авиалайнера был найден тротил – это подтвердила лаборатория в американском штате Орегон. Эту часть никто не раскручивал, кроме специалистов из России.

Россияне на уровне властей опровергают данные сведения и утверждают о непричастности государства к крушению самолета президентского самолета Ту-154.Читайте такжеПольская прокуратура обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 и гибели Качиньского

Напомним, согласно данным отчета комиссии Мацаревича в 2018 году, причиной крушения самолета Ту-154 называли минимум два взрыва. В Польше говорили о наличии доказательств, которые ранее не приобщались к делу.