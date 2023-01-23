"Лечат лучшие западные врачи": в ГУР объяснили, почему Путин до сих пор жив

Западные медики следят за здоровьем президента РФ, сообщил Вадим Скибицкий.

В ГУР рассказали о лечении Владимира Путина / politolog.net

Лечением президента РФ Владимира Путина занимаются лучшие западные врачи, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Именно поэтому российский диктатор до сих пор живой, подчеркнул он в интервью Delfi.

При этом он представитель разведки говорит, что, если бы лечением Путина занимались российские врачи, все могло бы закончиться иначе.

"К сожалению, Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих живет. Лечили бы российские - все закончилось бы быстрее", - добавил Скибицкий.

Ранее сообщалось о том, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

В свою очередь врач-невролог Александра Щебет отметила, что президента РФ Владимира Путина подводят память и критическое мышление.

В интервью НВ она подчеркнула, что несмотря на лечение, есть моменты, когда он сам себя выдает неуместными высказываниями.

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