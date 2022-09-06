УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Невролог раскрыла неожиданный диагноз Путина и рассказала о его заболеваниях

6 сентября 2022, 09:44

Есть моменты, когда Владимир Путин сам себя выдает неуместными высказываниями, подчеркнула Александра Щебет.

Путин, саммит ЕС-РФ
Владимир Путин / Reuters

Президента РФ Владимира Путина подводят память и критическое мышление, заявила врач-невролог Александра Щебет.

В интервью НВ она подчеркнула, что несмотря на лечение, есть моменты, когда он сам себя выдает неуместными высказываниями.

"И на это обращают внимание. Например, его неуместные высказывания. Здесь понимаешь, что у человека страдают когнитивные способности, то есть память и критическое мышление его тоже подводят. А поскольку у человека теряется способность критически мыслить, то он не понимает контекста, где и что можно говорить", — уточнила эксперт.

Видео дня

Щебет пояснила, что могло привести к ухудшению состояния здоровья Путина: "С возрастом в организме усиливаются некоторые неблагоприятные факторы, например, ухудшается кровоток, уменьшается эластичность сосудов, усиливается тромбообразование, возникают различные бляшки".

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

Читайте еще:

диагноз Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:53

Трогательные поздравления с юбилеем 55 лет женщине – в прозе и стихах, красивые открытки и картинки

09:50

В Харькове прогремели взрывы – разрушен многоквартирный дом в центре города

09:50

В моду на осень 2022 вошли потрясающие женские сапоги, которые можно носить куда угодно

09:44

Невролог раскрыла неожиданный диагноз Путина и рассказала о его заболеванияхВидео

09:39

Папа Римский пока что не поедет ни в Киев, ни в Москву: понтифик назвал причину

Реклама
08:57

Контрнаступление ВСУ на юге: в британской разведке назвали ключевую проблему РФВидео

08:56

В Британии миллионер ушел из семьи ради беженки из Украины

08:38

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2022: Львам – испытания, Весам – судьбоносное известие, Водолеям – врагиВидео

08:34

Белая гвардия белых господ: какое место в жизни Булгакова занимала Украинамнение

08:30

Груз 200 для Ярославля: ВСУ уничтожили заместителя комбата, майора оккупантов РФВидео

08:24

РФ исчерпала свой потенциал ракет, но есть еще большая угроза для Украины - эксперт

08:00

Зачем жечь лавровый лист: самые популярные приметы и заговор на деньгиВидео

07:57

Удары спецназа ВСУ на юге: в США рассказали о контрнаступлении украинской армииВидео

07:41

"Через 3-4 недели станет совсем интересно": Арестович пообещал большие проблемы оккупантам на Юге

07:18

Не обойдется без ремонта: 5 вещей, которые могут сломать стиральную машину

07:03

ВСУ ликвидировали офицера-танкиста из Пензенской области РФВидео

06:59

Пророссийские митинги в Европе: объективная реальностьмнение

06:37

Минус 86 оккупантов, вертолет Ка-52 и много техники: ВСУ нанесли серьезные потери захватчикам на ЮгеВидео

06:09

1xBet и 1xСтавка - одно и то же: журналисты доказали связь букмекера с РФ

06:00

Война будет длиться максимум 5 лет, но закончится освобождением Крыма и распадом РФ – БерезовецВидео

Реклама
05:40

Как вытащить жвачку из волос: топ-3 лучших способа

05:32

В 2024-ом в Крыму будет ходить гривна: астролог предсказал, как и когда Россия потеряет полуостровВидео

05:10

В Украину ворвется неожиданное потепление: синоптики назвали датуВидео

03:43

"И этому дала шпагатом": Волочкова в прозрачном платье повисла на мужике

03:20

Самая полезная заготовка на зиму для здоровья: 2 простых рецептаВидео

03:15

Врежут заморозки: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали срокиВидео

02:40

Военный эксперт спрогнозировал, что заставит Кремль "пуститься во все тяжкие" в войнеВидео

02:12

Мокрая королева: "Рейчел из Друзей" Дженнифер Энистон показала обнаженное фото в душе

01:40

"ВСУ - активный субъект избирательного права": эксперт объяснил, есть ли шанс у РФ провести псевдореферендумыВидео

01:28

Ненавижу: бывшая жена Кличко поделилась своими чувствами

01:07

Гороскоп на осень 2022: что нужно сделать знакам, чтобы привлечь удачуВидео

00:51

Приметы на 6 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в бедуВидео

00:41

Надя Дорофеева прокомментировала любовные признания между Дантесом и Кацуриной

00:35

Михалков вступил в перепалку с Пугачевой: новое послание

00:00

"Разносят в ноль": названы мощные потери армии РФ за 4 дня наступления ВСУ на югеВидео

05 сентября, понедельник
23:41

Модель Адриана Лима стало мамой в третий раз в 41 год: родители дали необычное имя

23:24

Арестович назвал самые "горячие" направления для ВСУВидео

22:59

Куда будет перемещаться радиация при аварии на ЗАЭС: появилась картаВидео

22:50

Враг в оперативном окружении: ВСУ освободили еще четыре населенных пунктаВидео

22:41

Начался сильный пожар: Россия ударила ракетами по нефтебазе в Криворожском районеВидео

Реклама
22:29

"Двойник на подстраховке": состояние Путина резко ухудшилось, стала известна причинаВидео

22:12

"Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы": Зеленский заявил о множественных контрнаступлениях ВСУВидео

21:48

Цены будут астрономическими: какие продукты рекордно взлетят к концу годаВидео

21:47

На юге ВСУ мощно ударили по врагу: "прилеты" по БК и местам базирования оккупантовВидео

21:16

Известная украинская певица потеряла ребенка во время войны

21:06

Виталий Портников. Трасс ненавидит ПутинаВидеоблоги

20:56

80 тысяч убитых, раненых и пленных: в Британии раскрыли катастрофические потери РФ в УкраинеВидео

20:43

ВСУ уничтожили кучу оккупантов и их технику: в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в КупянскеВидео

20:23

Новая "бавовна" в Крыму: в Севастополе и под Евпаторией прогремели взрывыВидео

20:15

Ударит мороз и налетят холодные ливни: синоптики предупредили об опасных метеоявлениях в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп таро
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять