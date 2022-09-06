Невролог раскрыла неожиданный диагноз Путина и рассказала о его заболеваниях

Есть моменты, когда Владимир Путин сам себя выдает неуместными высказываниями, подчеркнула Александра Щебет.
Президента РФ Владимира Путина подводят память и критическое мышление, заявила врач-невролог Александра Щебет.
В интервью НВ она подчеркнула, что несмотря на лечение, есть моменты, когда он сам себя выдает неуместными высказываниями.
"И на это обращают внимание. Например, его неуместные высказывания. Здесь понимаешь, что у человека страдают когнитивные способности, то есть память и критическое мышление его тоже подводят. А поскольку у человека теряется способность критически мыслить, то он не понимает контекста, где и что можно говорить", — уточнила эксперт.
Щебет пояснила, что могло привести к ухудшению состояния здоровья Путина: "С возрастом в организме усиливаются некоторые неблагоприятные факторы, например, ухудшается кровоток, уменьшается эластичность сосудов, усиливается тромбообразование, возникают различные бляшки".
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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