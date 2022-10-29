Ликвидированных 'чмобиков' станет больше: Словения передала Украине 28 модернизированных Т-55

Словения отправила Украине танки М-55S в обмен на технику из Германии / Архивное фото из открытых источников

Словения направила крупную партию военной помощи Украине. Наше государство получило 28 танков М-55S. По сути - это улучшенный советский Т-55. Это вторая значительная партия словенской военной поддержки Украине.

Как сообщает издание 24UR со ссылкой на Минобороны Словении, танки, которые находились в резерве словенской армии, были успешно переданы Украине. Теперь модернизированные Т-55 усилят оборону нашего государства.

Передача танков состоялась в рамках договора между канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Словении Робертом Голобом. Словения отправила Украине 28 танков М-55S в обмен на технику из Германии.

Известно, что Словения должна получить от Германии 40 немецких военных транспортных средств: 35 тяжелых зедових грузовиков и пять тяжелых цистерн для воды.

Что известно о танке M-55S

M-55S - это словенская модернизация советских танков Т-55, выпускавшихся в 1958-1979 годах.

После модернизации вместо "родной" пушки Д-10тс2 калибра 100 мм словенские танки получили 105-мм пушку L7, спаренную с пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм. Кроме того, на башню танка была установлена модульная турель от Rafael с пулеметом ДШК. На башню, лоб и борта была установлена динамическая броня от Elbit sistem.

Система управления огнем была улучшена через интеграцию цифрового баллистического компьютера, также установлена система лазерных датчиков LIRD-1a для активации дымовых гранатометов.

На рабочие места наводчика, командира и механика-водителя были установлены оптические приборы от словенской фирмы Fotona, предназначенной для установки на югославские танки М-84. Мощность силовой установки V-12 была увеличена от 520 до 600 лошадиных сил.

Военная помощь Украине

Напомним, что Украина получила от ФРГ первую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Передача боевой единицы состоялась 11 октября на украинско-польской границе.

Кроме того, власти Германии объявили о дополнительных поставках оружия Украине. В частности, Берлин обещает отправить ВСУ 100 танков из Греции и Словакии.

Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что правительство Украины ожидает получения от международных партнеров новых наименований реактивных систем залпового огня. Как отметил глава Минобороны, на вооружении ВСУ уже есть несколько десятков реактивных систем MLRS трех видов (M142 HIMARS, M270, Mars II). "В ближайшее время мы ожидаем пополнение в этой "семье" - и новыми наименованиями, и количественное", - сообщил он.

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