Лукашенко допустил войну войну России с Беларусью

Беларуси нельзя вступать в НАТО - Лукашенко / belta.by

В том случае, если республика Беларусь решится выйти из Организации договора о коллективной безопасности и вступить в Североатлантический альянс, страна превратится в арену военных столкновений между Россией и НАТО.

Об этом заявил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта.

По его словам, Беларуси не выгоден выход из ОДКБ – в таком случае им нужно будет перевооружаться по стандартам НАТО, тогда как Москва продает Минску военную технику и вооружения по внутрироссийским ценам

"Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", - отметил Лукашенко.

Кроме того, глава государства полагает, что Россия очень серьезно отреагирует на возможный выход Беларуси из коллективного договора и присоединению к Североатлантическому альянсу. В таком случае Москва продемонстрирует жесткую реакцию.

Если Беларусь решится выйти из ОДКБ и вступить в НАТО, россияне не станут на это спокойно смотреть, ведь "не очень приятно, если танки под Смоленском". Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий - столкновения между Россией и блоком НАТО", - подчеркнул Лукашенко.

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