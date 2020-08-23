Лукашенко готовит силовой вариант: армию Беларуси натравливают на демонстрантов

В Минск, к месту проведения акций оппозиции, перебросили грузовики с военными.
В Министерстве обороны Беларуси пригрозили участникам массовых акций протеста, что они "могут иметь дело с армией".
С таким заявлением выступил министр обороны РБ Виктор Хренин, передает государственное агентство БЕЛТА.
"В последней войне Беларусь потеряла каждого третьего. Практически была стерта с лица земли. В знак памяти, скорби и печали на нашей земле установлены тысячи мемориалов и памятников. И они для нас священны. Наши люди к ним ходят помолиться и возложить цветы. Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем", - сказал он.
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Хренин также добавил: "Категорически предупреждаю, в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией".
Кроме того, в МВД Беларуси назвали акции протеста "несанкционированными" и предупредили об ответственности.
Об этом говорится в видеообращении начальника минского управления МВД генерал-майора милиции Ивана Кубракова.
Как отметил генерал, "в течение двух недель на территории Минска проходят несанкционированных массовые мероприятия".
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По его словам, в течение прошедших суток 67 протестных акций прошли в 55 населенных пунктах страны. Со стороны милиции было задействовано более 30 тысяч человек. Всего 22 августа задержано 26 граждан.
"Сегодня также готовятся разного рода акции. Некоторые граждане и интернет-ресурсы активно призывают принять в них участие. Напоминаем, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность", - заявил генерал милиции.
Как сообщает белорусский ресурс Tut.by в Телеграм, в Минске к Стеле, которая стала местом проведения акций оппозиции, перебросили грузовики с военными.
"Очень много военных, которые после получения приказа стали расходиться по территории. Кстати, площадка ограждена, как и музей. Судя по всему, они выполняют приказ министра обороны Виктора Хренина, который категорически предупредил: "В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а армией", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее белорусская оппозиция анонсировала новые масштабные выступления на воскресенье, 23 августа.