Лукашенко готовит силовой вариант: армию Беларуси натравливают на демонстрантов

В центр Минска перебросили грузовики с военными / tut.by

В Министерстве обороны Беларуси пригрозили участникам массовых акций протеста, что они "могут иметь дело с армией".

С таким заявлением выступил министр обороны РБ Виктор Хренин, передает государственное агентство БЕЛТА.

"В последней войне Беларусь потеряла каждого третьего. Практически была стерта с лица земли. В знак памяти, скорби и печали на нашей земле установлены тысячи мемориалов и памятников. И они для нас священны. Наши люди к ним ходят помолиться и возложить цветы. Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем", - сказал он.

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Хренин также добавил: "Категорически предупреждаю, в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией".

Кроме того, в МВД Беларуси назвали акции протеста "несанкционированными" и предупредили об ответственности.

Об этом говорится в видеообращении начальника минского управления МВД генерал-майора милиции Ивана Кубракова.

Как отметил генерал, "в течение двух недель на территории Минска проходят несанкционированных массовые мероприятия".

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По его словам, в течение прошедших суток 67 протестных акций прошли в 55 населенных пунктах страны. Со стороны милиции было задействовано более 30 тысяч человек. Всего 22 августа задержано 26 граждан.

"Сегодня также готовятся разного рода акции. Некоторые граждане и интернет-ресурсы активно призывают принять в них участие. Напоминаем, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность", - заявил генерал милиции.

Как сообщает белорусский ресурс Tut.by в Телеграм, в Минске к Стеле, которая стала местом проведения акций оппозиции, перебросили грузовики с военными.

В центр Минска перебросили армию / tut.by

"Очень много военных, которые после получения приказа стали расходиться по территории. Кстати, площадка ограждена, как и музей. Судя по всему, они выполняют приказ министра обороны Виктора Хренина, который категорически предупредил: "В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а армией", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее белорусская оппозиция анонсировала новые масштабные выступления на воскресенье, 23 августа.