Лукашенко отрекается от России: стало известно, когда США поставят Беларуси первую партию нефти

В начале июня Беларусь должна получить первую партию нефти из США / Reuters

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес России обрели реальные очертания. США начинают поставки нефти в Беларусь: первую партию черного золота с 80 тысячами баррелей Минск получит уже в июне.

О начале поставок нефти из США рассказал министр иностранных дел Беларуси Александр Макей в пятницу, 15 мая. По его словам, Минск и Вашингтон договорились об этом еще в феврале в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь, где американский политик лично встретился с Александром Лукашенко, сообщает Белта.

Также он заявил, что поставки нефти Вашингтоном – это важная часть стратегии государства по поиску альтернативных источников получения энергоресурсов с целью стабильной работы энергетического комплекса. Более того, Макей назвал сотрудничество с США в энергосфере серьезной составляющей всей энергетической безопасности Беларуси.

"Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области", – отметил Владимир Макей.

При этом стало известно, что первый танкер с 80 тысячами тонн нефти прибудет в Минск уже в июне. Нефть доставят в порт Клайпеды, после чего топливо сорта Bakken отправят по железной дороге на территорию Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия продает газ Беларуси в два раза дороже, чем Европе и призвал главу белорусского правительства обратить внимание на эту проблему.