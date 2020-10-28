Лукашенко похвастался тем, как приказал разогнать "проколотую и прокуренную толпу"

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался в том, что лично отдал приказ разогнать акцию протеста, которая состоялась в минувшее воскресенье, 25 октября нынешнего года, в Минске.

Об этом он рассказал в своем выступлении 27 октября, которое было опубликовано на официальном интернет-портале телеканала СТВ.

"Картинки нет, ходили, ходили по Минску. Цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки - пошли на отделы милиции. Пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа, пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая ринулась в эти районы?", - заявил Лукашенко.

Кроме того, он объявил ‒ решение разогнать акцию было принято, "чтобы обезопасить людей". Ведь протестующие начали якобы "вскрывать чужие квартиры и прятаться там".

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