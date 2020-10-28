Лукашенко похвастался тем, как приказал разогнать "проколотую и прокуренную толпу"

Александр Лукашенко еще раз выступил со своей антипротестной риторикой.
Президент Беларуси Александр Лукашенко признался в том, что лично отдал приказ разогнать акцию протеста, которая состоялась в минувшее воскресенье, 25 октября нынешнего года, в Минске.
Об этом он рассказал в своем выступлении 27 октября, которое было опубликовано на официальном интернет-портале телеканала СТВ.
"Картинки нет, ходили, ходили по Минску. Цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки - пошли на отделы милиции. Пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа, пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая ринулась в эти районы?", - заявил Лукашенко.
Кроме того, он объявил ‒ решение разогнать акцию было принято, "чтобы обезопасить людей". Ведь протестующие начали якобы "вскрывать чужие квартиры и прятаться там".
Протесты в Беларуси – что было ранее:
- 26 октября в Беларуси работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать. Чуть позже в Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов.
- 25 октября в Минске и других городах Беларуси люди вышли на акции протеста – только в столице против режима Лукашенко митинговали 100 тысяч белорусов.