Лукашенко резко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и раскланялся России

Подконтрольная стране-агрессору России республика Беларусь "на одной стороне" с Москвой, сказал воображаемый "президент" РБ Александр Лукашенко.

https://glavred.info/world/lukashenko-rezko-obvinil-ukrainu-v-podryve-kahovskoy-ges-i-rasklanyalsya-rossii-10476481.html Ссылка скопирована

Беларусь - соагрессор в войне России против Украины, - Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в том, что это Киев, дескать, "взорвал Каховскую ГЭС", чтобы "скрыть последствия трехдневного контрнаступления". При этом Лукашенко признался, что его республика является пособником агрессора России в развязанной против Украины войне.

Как сообщают пропагандисты Белта, Лукашенко в пропагандистской манере разразился обвинением в адрес Украины в подрыве Каховской гидроэлектростанции. Никаких доказательств директор Беларуси не привел.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне нужно было скрыть три дня "контрнаступления", где почти две сотни бронемашин были уничтожены и более двух тысячи человек погибли", - сказал он.

О том, откуда глава РБ знает о якобы "начале контрнаступления", он ничего не сказал.

Также белорусский руководитель сказал, что Минск поддерживает Москву и является соагрессором в войне РФ против Украины.

"Должен прямо сказать, поскольку мы с Россией на одной стороне: нас записали в соагрессоры. Должен сказать, что "соагрессоры" с третьего дня конфликта — а может, и с первого — предложили мирный процесс", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Россия подорвала Каховскую ГЭС

Во вторник, 6 июня, оккупационные войска России совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, подрыв случился около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго выяснили, что взрыв произошел в машинном зале Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что оккупанты РФ взорвали Каховскую ГЭС по приказу главы Кремля Путина. По мнению чиновника, подобные решения принимаются исключительно на высшем политическом уровне.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что разрушение Каховской гидроэлектростанции было бы невозможным, если бы агрессор Россия не вторглась не территорию Украины. Москва в любом случае несет ответственность за инцидент.

Смотрите видео, в котором в ВСУ рассказали, зачем оккупанты России подорвали Каховскую ГЭС:

Другие новости: