Лукашенко выдал бред, что вместо Украины "воюет НАТО" и сделал циничное заявление о бомбежках

Александр Лукашенко / Фото УНИАН

Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь якобы не готовит никакого вторжения в Украину.

При этом он заявил о том, что "не хотел бы, чтобы белорусы воевали", передает БелТА.

Он также подчеркнул, что Беларусь не планирует "бомбить" Украину, а с РФ якобы воюет НАТО и США.

"Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - заявил Александр Лукашенко.

Как известно, с первых дней войны Беларусь оказывает помощь оккупантам РФ. С ее территории происходил ввод войск РФ в Украину. Кроме того, до сих пор с территории Беларуси продолжаются обстрелы мирных городов Украины.

Напомним, ранее российский публицист Игорь Эйдман заявил о том, что информация о вероятном нападении Беларуси на Украину может распространяться для отвлечения внимания Вооруженных сил от других более напряженных точек.

"Для этого идёт постоянный подогрев данной темы, регулярно появляются вбросы о том, что "сейчас Лукашенко нападёт", - говорит собеседник.

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