Люди доживут до тысячи лет: ученые удивили неожиданным прогнозом рекорда долголетия

Людям прогнозируют увеличение долголетия / profobrazovanie.org

Многие ученые утверждают, что пока нет каких-либо твердых доказательств границ долголетия, заявил профессор статистики Вашингтонского университета Адриан Рафтери.

"Есть даже те, кто говорит, что человек, который доживет до тысячи лет, уже родился", - подчеркнул он в комментарии Голосу Америки.

Почти полмиллиона человек по всему миру уже отметили свое столетие. В Вашингтонском университете проанализировали вероятность значительного продления человеческой жизни. Ученые утверждают, что рекорд долголетия будет побит уже в 21-ом веке.

Они уверены, что в текущем веке будет как минимум один человек, который проживет больше 122 лет. Наиболее вероятно, что он проживет до 125-126 лет, предполагают специалисты.

"Реальны и шансы, что кто-то преодолеет отметку и в 132 года", - говорит Рафтери.

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Согласно результатам расчета математической модели, есть закономерность смертности, согласно которой чем старше человек, тем больше у него шансов умереть. Однако при достижении возраста в 110 лет эта закономерность останавливается и впоследствии составляет 50%.

Из-за увеличения ожидаемой продолжительности жизни к 2080 году людей, которые дожили до 110 лет, будет уже 15 тысяч (сейчас из около 1 тысяч), добавили ученые.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что долгожители менее восприимчивы к возрастным хроническим заболеваниям и с большей вероятностью способны пережить инфекционные заболевания. Люди, живущие от ста и более лет, имеют уникальные микробиомы, защищающие их от бактериальных инфекций