Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции - экзитпол

Действующий лидер Франции, представляющий партию Вперед, республика! набрал 28,1% голосов.
В воскресенье, 10 апреля, во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства Эммануэль Макрон лидирует.
Согласно данным экзит-пола Elabe для BFMTV, во второй тур выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
Действующий лидер Франции, представляющий партию Вперед, республика! набрал 28,1% голосов, кандидатка от ультраправой партии Национальное объединение — 24,5%.
Выборы во Франции: предварительные итоги
Данные Ifop-Fiducial:
- Эммануэль Макрон - 28,6%.
- Марин Ле Пен (Национальное объединение) - 24,4%.
Данные телеканала BFM TV:
- Эммануэль Макрон - 28,5%.
- Марин Ле Пен - 24,2%.
- Жан-Люк Меланшон - 20,2%.
- Эрик Земмур - 7,1%.
- Валери Пекрес - 5,1%.
Президентские выборы во Франции
Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.
В соответствии с французской конституцией, если не один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур, в который выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.
Читайте еще:
- Макрон анонсировал "гуманитарную операцию" по эвакуации Мариуполя
- "Сотни подло убитых мирных жителей": Макрон и Шольц шокированы зверствами россиян в Буче
- Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины