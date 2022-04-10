Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции - экзитпол

Эммануэль Макрон / Фото Reuters

В воскресенье, 10 апреля, во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства Эммануэль Макрон лидирует.

Согласно данным экзит-пола Elabe для BFMTV, во второй тур выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Действующий лидер Франции, представляющий партию Вперед, республика! набрал 28,1% голосов, кандидатка от ультраправой партии Национальное объединение — 24,5%.

Выборы во Франции: предварительные итоги

Данные Ifop-Fiducial:

Эммануэль Макрон - 28,6%.

Марин Ле Пен (Национальное объединение) - 24,4%.

Данные телеканала BFM TV:

Эммануэль Макрон - 28,5%.

Марин Ле Пен - 24,2%.

Жан-Люк Меланшон - 20,2%.

Эрик Земмур - 7,1%.

Валери Пекрес - 5,1%.

Президентские выборы во Франции

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.

В соответствии с французской конституцией, если не один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур, в который выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.

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