Мариуполь или Харьков – города для трибунала над РФ: Латвия призвала наказать Москву

В Мариуполе происходит гуманитарная катастрофа / Фото Reuteers

Трибунал по военным преступлениям России в Украине следует проводить не в Нюнрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Люди, которые несут ответственность за военные преступления, должны быть серьезно наказаны. При этом Киеву нужно предоставить больше оружия, чтобы спасти гражданское население. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Также он добавил, что страны-союзники должны предоставить Украине еще больше вооружений, чтобы спасти гражданское население.

"Это не о провоцирования России, а о спасении гражданского населения", - подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

Российские войска обстреливают Харьков. Гибнут мирные люди. Инфраструктура города разрушается. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорит, что ВСУ держат оборону Харькова и не намерены отступать от своих позиций.

16 марта войска РФ сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. В здании находились мирные люди, которые прятались от российских бомбежек.

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов сказал, что город разрушен на 80-90%. Число погибших может быть выше официальных данных. Под завалами есть люди, о которых нет информации.