УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Мариуполь или Харьков – города для трибунала над РФ: Латвия призвала наказать Москву

17 марта 2022, 12:13

Лица, которые ответственны за военные преступления в Украине, должны быть серьезно наказаны, сказал Эдгарс Ринкевичс.

Мариуполь, роддом
В Мариуполе происходит гуманитарная катастрофа / Фото Reuteers

Трибунал по военным преступлениям России в Украине следует проводить не в Нюнрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Люди, которые несут ответственность за военные преступления, должны быть серьезно наказаны. При этом Киеву нужно предоставить больше оружия, чтобы спасти гражданское население. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Также он добавил, что страны-союзники должны предоставить Украине еще больше вооружений, чтобы спасти гражданское население.

"Это не о провоцирования России, а о спасении гражданского населения", - подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

Российские войска обстреливают Харьков. Гибнут мирные люди. Инфраструктура города разрушается. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорит, что ВСУ держат оборону Харькова и не намерены отступать от своих позиций.

16 марта войска РФ сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. В здании находились мирные люди, которые прятались от российских бомбежек.

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов сказал, что город разрушен на 80-90%. Число погибших может быть выше официальных данных. Под завалами есть люди, о которых нет информации.

viber
новости России новости Мариуполя новости Харькова Латвия новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины: астролог рассказал, когда закончится война и что ждет страну от нападения РФГороскоп для Украины: астролог рассказал, когда закончится война и что ждет страну от нападения РФ Путин сидит на стероидах: западные спецслужбы раскрыли страшный диагноз президента РФПутин сидит на стероидах: западные спецслужбы раскрыли страшный диагноз президента РФ Украина не сдает позиции, а Путин не хочет отдавать Крым и Донбасс: СМИ узнали о ситуации по диалогуУкраина не сдает позиции, а Путин не хочет отдавать Крым и Донбасс: СМИ узнали о ситуации по диалогу "Слава великому Путину!": Гордон показал, что сейчас происходит в российских магазинах"Слава великому Путину!": Гордон показал, что сейчас происходит в российских магазинах "Если Путина не станет": Портников рассказал, что произойдет в случае смены власти в РФ"Если Путина не станет": Портников рассказал, что произойдет в случае смены власти в РФ

Последние новости

12:22

Агрессоры хотят украинские пули, чтобы стрелять себе в ноги и попасть в больницу: перехват разговора

12:13

Мариуполь или Харьков – города для трибунала над РФ: Латвия призвала наказать Москву

11:45

Мариуполь уничтожен бомбами агрессоров на 80-90% – заместитель мэра города

11:43

"Там это называют фейком": Дмитрий Комаров показал бесчеловечные преступления России в УкраинеВидео

11:18

Украина бьется за свой народ, будьте лидером: Зеленский резко обратился к Германии и лично ШольцуВидео

Реклама
11:15

"Отдай украинский паспорт": Осадчая послала MARUV вслед за русским военным кораблем

11:07

Российский вождь потерял страну - впереди распродажамнение

11:06

Украина призывает страны ЕС заблокировать торговлю с россией – Кубраков

10:46

Вторжение РФ в Украину застопорилось на всех фронтах - британская разведка

10:44

ВСУ уничтожают авиацию РФ: оккупанты в войне с Украиной потеряли треть своих самолетов

10:40

"Я ненавижу букву Z": Андрей Бедняков заявил о готовности отстраивать родной Мариуполь

10:32

Центр детской кардиологии и кардиохирургии Киева эвакуировали во Львов

10:17

"Превратят в слабую, зависимую и расчленят": Путин пофантазировал об угрозах для России

09:59

Украинец "похоронил" жену, чтобы убежать от военной службы

09:31

Что взять з собой брать в бомбоубежище: врач-терапевт назвала список лекарств

09:26

Агрессоры знали, что скидывают бомбы на детей: появилось спутниковое фото Драмтеатра в Мариуполе

09:05

Кто выйдет победителем из войны в Украинемнение

08:57

"Мы не хотим ввязываться в Третью мировую войну": спикер Белого дома о бесполетной зоне над Украиной

08:57

Близкий друг Путина лишился элитного жилого комплекса в Италии

08:25

Россия за три недели войны потеряла больше людей, чем американцы за 20 лет в Ираке и Афганистане - разведка США

Реклама
08:19

"Скоро ад!": Горбунов одним фото показал, как страна-террорист продолжает спускаться ко дну

08:00

В Борисполе мальчик ночью пришел и требовал записать его в тероборону

07:43

ВСУ испепеляют врага как в небе, так и на земле: в Генштабе отчитались об успехах на фронте

07:43

Украина делает с Россией то, чего не может импотентное НАТОмнение

07:28

ВСУ ликвидировали замкомандира авиаполка, бомбившего мирные украинские города

07:02

Остатки сбитой российской ракеты попали в 16-этажку в Киеве: под завалами ищут выжившихВидео

06:55

Россия притворяется, что ведет переговоры с Украиной  – глава МИД Франции

06:38

Когда закончится война в Украине: российский социолог рассказал, что остановит Путина

06:27

По методичкам Китая: почему даже Иран хочет поскорее закончить войну в Украинемнение

06:21

Путин планировал захватить всю Украину за 10 дней - Квин

06:10

Украина получит от США 100 дронов-камикадзе

05:41

Россияне атаковали ракетами три панамских судна в Черном море - Reuters

05:24

Путин не понимал, с чем он столкнется, начав войну против Украины - Джонсон

04:52

Психолог дала ценные советы мамам, которые помогут не сойти с ума во время войныВидео

04:29

Оля Полякова рассказала, как рашисты расстреляли 17-летнюю подругу ее дочериВидео

04:26

Если что-то пойдет не так: кто заменит Зеленского на посту президента, названо имя преемникаВидео

04:09

Бренды-предатели, зарабатывающие кровавые деньги: мировые компании, которые не вышли из рынка РФВидео

03:49

Предали Кремль, уехали на Запад и стали геями: как живут и где учатся дети российских чиновниковВидео

03:14

Зеленский заявил о создании нового международного альянса для мгновенной реакции на агрессию - U24Видео

02:54

Почему Путин еще не избавился от Зеленского и кто в "расстрельном списке" РФВидео

Реклама
02:29

"70% техники раз*бали": оккупант признался жене, что "вторая армия мира" плачет по домуВидео

02:10

Кто заменит Путина: британский таблоид назвал три явных кандидатаВидео

01:49

Дружба не прошла проверку войной: Слава Каминская лишилась близких

01:34

Макаревич четко дал понять, что означает литера Z на технике РФВидео

01:00

"Отдай украинский паспорт": Осадчая и Никитюк раскритиковали Марув за интервью в российском издании

00:57

Украинских детей убивает многодетный отец: фото тайных дочерей Путина с папой-тираномФотоВидео

00:51

Путин не сможет сокрушить и завоевать Украину - Джонсон

00:26

Украинская певица резко объяснила, почему Ани Лорак молчит из-за войны в УкраинеВидео

00:25

СНБО раскрыл следующий этап плана врага: чего ждать украинцамВидео

00:20

Министр энергетики объяснил, что будет с тарифами на электроэнергию

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять