Массовое убийство на вечеринке в России: главная версия и имена жертв

Названа главная версия массового убийства в Екатеринбурге / sverdlovsk.sledcom.ru

Представитель управления Следственного комитета России по Свердловской области Максим Чалков сообщил, что у правоохранителей есть основная версия массового убийства на частной вечеринке в одной из квартир Екатеринбурга.

Основная версия – убийство после распития алкоголя и конфликта совершил хозяин квартиры и свел счеты с жизнью, рассказал Чалков lenta.ru.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых поделился, что хозяином квартиры являлся 34-летний Дмитрий, который ранее был судим за кражу, но, несмотря на это, он имел зарегистрированное оружие – охотничье ружье Сайга и травмат.

Собеседник назвал других жертв:

Полина (18 лет);

Антон (32 года);

Олег (36 лет).

Горелых также уточнил, где произошло массовое убийство. По его словам, преступление совершено на пятом этаже дома, который находится на Социалистической улице.

Правоохранители узнали об инциденте в субботу, 7 ноября, в 00:34 по Москве (23:34 6 ноября по киевскому времени – Ред.). Двери в квартиру были заперты, их вскрывали.

Названа главная версия массового убийства в Екатеринбурге / sverdlovsk.sledcom.ru