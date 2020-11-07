Массовое убийство на вечеринке в России: главная версия и имена жертв

Убийства в Екатеринбурге совершены на Социалистической улице.
Представитель управления Следственного комитета России по Свердловской области Максим Чалков сообщил, что у правоохранителей есть основная версия массового убийства на частной вечеринке в одной из квартир Екатеринбурга.
Основная версия – убийство после распития алкоголя и конфликта совершил хозяин квартиры и свел счеты с жизнью, рассказал Чалков lenta.ru.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых поделился, что хозяином квартиры являлся 34-летний Дмитрий, который ранее был судим за кражу, но, несмотря на это, он имел зарегистрированное оружие – охотничье ружье Сайга и травмат.
Собеседник назвал других жертв:
- Полина (18 лет);
- Антон (32 года);
- Олег (36 лет).
Горелых также уточнил, где произошло массовое убийство. По его словам, преступление совершено на пятом этаже дома, который находится на Социалистической улице.
Правоохранители узнали об инциденте в субботу, 7 ноября, в 00:34 по Москве (23:34 6 ноября по киевскому времени – Ред.). Двери в квартиру были заперты, их вскрывали.
- Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в одной из квартир нашли убитыми четырех человек, на телах были огнестрельные ранения. Также в квартире была обнаружена раненой 17-летняя девушка.
- Кроме того, в жилье была несовершеннолетняя, которая выжила и не получила ранения.
- По предварительным сведениям, хозяин квартиры убил гостей, а потом застрелил себя. Предположительно, орудие убийства – ружье Сайга.